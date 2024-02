El proyecto de ley que propone declarar en emergencia el Ministerio Público del Perú, para reorganizarlo y destituir a la Junta de Fiscales Supremos, ha causado revuelo pese a que es sólo un anuncio.

La inciativa será presentada en el trascurso de la próxima semana, confirmó el legislador Jorge Montoya Manrique, portavoz de Renovación Popular.

La propuesta causó alarma en la cúpula del Ministerio Público y generó una reacción inmediata del fiscal de la nación (interino) Juan Carlos Villena.

En un pronunciamiento público, como informamos el jueves, el fiscal de la nación esgrimió argumentos legales y, sobre todo, políticos.

Villena aludió al régimen de Alberto Fujimori.

“Claramente, se pretende quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los años 90, cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público con las consecuencias que todos conocemos”, expresó.

En el enfoque de Villena se busca “frustrar las investigaciones a los altos funcionarios” que vienen realizándose en casos como “Lava Jato”, “Cuellos Blancos”, casos con víctimas durante las protestas, crimen organizado que involucra a políticos, entre otros.

MONTOYA.

“No, señor fiscal de la nación. Es imperativo aclarar que el proyecto de ley (...), no persigue la intención de obstaculizar las investigaciones en curso, que hasta el día de hoy no han dado frutos”, respondió en seguida el congresista Jorge Montoya.

“Su verdadera misión radica en restaurar la confianza erosionada en la justicia, especialmente entre los millones de peruanos que repudian las recientes declaraciones del señor Jaime Villanueva”. añade.

Según el vocero de Renocación Popular el proyecto no surge como un pretexto para demorar la rendición de cuentas.

Es más bien, “una respuesta necesaria ante las preocupantes declaraciones que vinculan a altos funcionarios del Ministerio Público en situaciones comprometedoras”.





AGUINAGA.

“Señor fiscal de la nación (...) la Fiscalía se ha convertido en una maquinaria al servicio de Gustavo Gorriti, figura destacada de las ultracorruptas ONG criminales que han arraigado en el sistema judicial de nuestro país”, fue la reacción del legislador fujimorista Alejandro Aguinaga.

Agregó: “Tremendo papelón de la Fiscalía. Se han «olvidado» o se hicieron los “amnésicos” en pedir la prórroga de la prisión preventiva de Alejandro Toledo”.

“¿Domingo Pérez, marioneta de Gorriti, dará la cara? ¡No hay mayores avances en el

proceso! ¿Encubrimiento? ¿Complicidad? ¿Protocolo: saldrá la verdad a la luz?”, interrogó.





BARBARÁN.

En su momento, la dirigente juvenil y congresista de Fuerza Popular, Rosángella Barbarán, declaró a Correo lo siguiente:

“Claramente -dijo- el sistema de justicia en nuestro país no está funcionando, no solo por fiscales politizados, sino que la verdadera justicia no está alcanzando a la población”.

“Las constantes demoras y los fallos que favorecen a delincuentes son una clara muestra”, precisó.

Refirió que por tal razón “estamos promoviendo una reforma del sistema de justicia, que incluye también al Ministerio Público”.

Concluye que “es una propuesta que está ganando consenso entre todas las fuerzas políticas”.





JUÁREZ.

Patricia Juárez Gallegos considera que las argumentaciones políticas del fiscal de la na

ción “son un desatino”.

“Nosotros hemos demostrado una conducta absolutamente democrática. En mi opinión es un gran desatino”, reiteró.