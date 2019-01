Congresistas: Fujimorismo perdió el poder absoluto del Parlamento

Síguenos en Facebook

Luego que los voceros de Fuerza Popular, Carlos Tubino y Luz Salgado manifestaran que han perdido a un representante en el Consejo Directivo quedando con tan solo 10 miembros, el congresista de Alianza por el Progreso, César Vásquez, aseguró que la bancada fujimorista "ha perdido el control del Parlamento".

"Ellos dan el grito al cielo porque han perdido el control del más importante, el control administrativo del Congreso, que es el Consejo Directivo y con eso han perdido el poder absoluto que tenían antes en al administración del Parlamento", aseveró Vásquez.

No obstante, señaló que Fuerza Popular no quería que se recomponga el Consejo Directivo, sin embargo precisó que existe un acuerdo político en las bancadas.

"Las bancadas están buscando que se fortalezcan los demás partidos políticos para evitar que continúe el dominio de un partido (en alusión a Fuerza Popular) que ha demostrado con su autoritarismo hacer lo que quieren en el Congreso. Se quiere abrir el debate real porque sino ellos van a seguir manejando el Parlamento y eso creo que es lo que se ha acordado hoy por parte de las bancadas que no tienen mayor representación que ellos", precisó el parlamentario.

Asimismo, el legislador de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde, coincidió con Vásques en que Fuerza Popular ya no es "una bancada mayoritaria".

"Ocho de las diez bancadas hemos llegado a un punto de consenso en la que se prime la realidad. Y qué es lo que nos dice la realidad, que ya no hay una bancada mayoritaria y si ya no hay una bancada mayoritaria entonces porque el Consejo Directivo tiene que seguir teniendo una mayoría ficticia", manifestó.

"Nosotros no estamos con venganza, nosotros buscamos, a diferencia de Fuerza Popular, lo que es mejor para el país. Y lo que es mejor para el país es que los espacios funcionen. Cómo va a funcionar el Consejo Directivo donde no están representadas todas las bancadas, no tiene sentido. Ahora con este nuevo Consejo Directivo, donde si estamos todas las bancadas, estamos respetando la proporcionalidad con lo cual buscaremos consensos y crearemos una agenda de acuerdos mínimos ", señaló.