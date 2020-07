La vocera alterna de Alianza para el Progreso (APP), Carmen Omonte, aseguró que en su partido se ha decidido no apoyar las interpelaciones a tres ministros de Estado, tema que se incluyó en la agenda del pleno descentralizado virtual de este lunes 13 desde la ciudad de Trujillo.

En Canal N, no obstante la parlamentaria dijo que su bancada respeta la decisión que tome el pleno, pues considera importante que la ciudadanía escuche las explicaciones sobre los actos del Gobierno durante la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“En el partido tomamos la decisión de no apoyar las interpelaciones, pero evidentemente las respetamos. Es importante que la ciudadanía escuche aquello que está haciendo el Gobierno. Siempre va a ser saludable que los ministros puedan responder”, manifestó.

Como se recuerda, este lunes el pleno evaluará en sesión virtual tres mociones presentadas para interpelar a los ministros Víctor Zamora (Salud), Martín Benavides (Educación) y Fernando Castañeda Portocarrero (Justicia y Derechos Humanos).

Respecto al pleno descentralizado del Congreso, Omonte afirmó que “no es una imprudencia” ni implica mayor riesgo, pues solo viajarán a Trujillo su presidente, Manuel Merino de Lama, los vicepresidentes y un grupo reducido de personal administrativo.

Tras las críticas recibidas por la eliminación de la inmunidad parlamentaria y prerrogativas para altos funcionarios, la legisladora dijo sentirse “sorprendida” por la renuncia de 16 miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, hecho que consideró que “no fue prudente”.

Al respecto, enfatizó que el ánimo es poner “paños fríos, dar vuelta la página” y que en las próximas sesiones de la Comisión de Constitución haya un espacio de análisis con mayor peso. Remarcó que su bancada respalda al titular de dicho grupo de trabajo, Omar Chehade.

Finalmente, Omonte aseveró que el presidente b debería evaluar algunos cambios en el gabinete ministerial, empezando por el primer ministro, Vicente Zeballos, y los titulares de Salud, Víctor Zamora; Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda; y de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna.

“El de Justicia por muchas razones no ha dado la talla. El Ministerio de Inclusión Social creo que evidentemente no ha dado la talla, no se ha podido satisfacer lo que se necesitaba. El Ministerio de Salud también tiene que responder. Los demás ministerios son muy tibios, no se está visibilizando su acción y es un tema que tiene que evaluar el presidente”, sentenció.