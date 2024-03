El Congreso de la República aprobó una importante medida que protege los derechos laborales de los padres, la cual establece que los padres no podrán ser despedidos de sus centros de trabajo hasta que su hijo cumpla un año de edad, con algunas excepciones.

La norma, que fue aprobada con 101 votos a favor, busca proteger a los progenitores que trabajan en el sector público y privado.

Entre sus principales puntos, se establece que el padre no podrá ser despedido si la madre no tiene trabajo, y que en caso de que esto ocurra, el padre deberá ser repuesto en su puesto.

La protección también se extiende a casos de no renovación de contrato o actos de hostilidad desde la gestación hasta el año de lactancia. Sin embargo, la ley no elimina la facultad del empleador de despedir por causa justa, pero este deberá acreditar que la causa del despido no está relacionada con la condición de padre o madre del trabajador.

Asimismo, las mujeres gestantes o madres lactantes podrán solicitar el cambio de modalidad de trabajo a teletrabajo.

Licencia por paternidad

La norma también aumenta la licencia por paternidad a 15 días calendario consecutivos en casos de parto natural o cesárea. Los primeros 10 días serán pagados por el empleador, mientras que los 5 días restantes serán subsidiados por EsSalud. En caso de nacimientos prematuros o partos múltiples, la licencia se extenderá a 25 días consecutivos.