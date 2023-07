Cuarto Poder difundió un audio, que sería del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, parlamentario sindicado por la fiscalía como uno de ‘Los Niños’ del expresidente Pedro Castillo, donde protesta cuando le piden que deje de recortarle el sueldo a sus trabajadores.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”, se oye en la grabación con fecha del 12 de enero de 2023.

Con esta nueva denuncia que involucra a Jorge Luis Flores Ancachi, aumenta la lista de legisladores involucrados en recorte de sueldos.

En otro momento de la grabación, el legislador afirmó que se arrepiente de no haber aceptado un acuerdo ilegal: recibir US$ 250 mil a cambio de puestos de trabajo en el Congreso.

“Yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares. Y hoy me arrepiento de no haber recibido ese dinero y a la m... los proyectos que se hubieran aprobado o no. Me hubiera llegado al p... Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá”, detalla el audio difundido por Cuarto Poder.

El dominical también expuso otra grabación donde el congresista señalaría a sus trabajadores que los recortes de sueldo son usuales en el Parlamento. “No crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Yo no sé, yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, cuánto ganaban antes de venir acá”.

En la grabación, también se escucha decir a Flores Ancachi que un trabajador al que identifica como Rony le habría entregado S/ 1.000 de su sueldo.

“Si están acá ustedes, fuera de la chamba que hayan podido hacer o no, porque Rony no hizo ni m..., el que chambeó fue su hermano. Rony creo que me alcanzó mil, mil soles, no sé, mi esposa lo tiene anotado”, se indica.

Sobre Flores Ancachi

Flores Ancachi, recientemente, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez, justo cuando intentaba viajar a China. Pesaba sobre él una orden de captura por no presentarse a una audiencia judicial en Puno hasta donde fue llevado en calidad de reo contumaz

De momento existe ocho congresistas acusados de recortar el sueldo de sus trabajadores: María Cordero Jon Tay (ex Fuerza Popular), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Heidy Juárez (Podemos), Magaly Ruiz, Rosio Torres (Alianza para el Progreso), Katy Ugarte (no agrupada), José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular).