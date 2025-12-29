El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que la Comisión Permanente no abordará este lunes 29 de diciembre la denuncia constitucional presentada contra Mirtha Vásquez, candidata al Senado por el partido Ahora Nación.

“Ese asunto de la acusación [contra Mirtha Vásquez] no se va a ver y nunca estuvo planteado que se fuera a ver. Hubo una confusión solamente”, señaló el titular del Parlamento ante la prensa.

La denuncia constitucional presentada contra Vásquez corresponde a presuntas infracciones al artículo 45 de la Constitución y a la posible comisión del delito de negociación incompatible, según el artículo 399 del Código Penal. La solicitud de inhabilitación que propone la denuncia es de 10 años para ejercer funciones públicas.

Aunque en la agenda oficial de la Comisión Permanente, publicada en el portal del Congreso, aparece el debate sobre la denuncia constitucional contra Vásquez como punto principal, Rospigliosi recordó que en la sesión del 17 de diciembre ya había informado que la presentación de la ex presidenta del Consejo de Ministros se reprogramaría “por única vez”, con la finalidad de que se le notificara y pudiera ejercer su derecho a la defensa.

Comisión Permanente NO evaluará hoy la denuncia constitucional contra Mirtha Vásquez. Se evalúan únicamente proyectos de ley pendientes de votación. pic.twitter.com/eJqO8peX82 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 29, 2025

No obstante, el pasado 24 de diciembre, a través de la cuenta oficial en la red social X del Congreso, se había compartido que la denuncia se debatiría el lunes 29.