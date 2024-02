De acuerdo a una resolución legislativa del Congreso de la República, la facultad de legislar de la Comisión Permanente del Congreso concluirá este 28 de febrero y, desde 1 de marzo, se iniciará la nueva legislatura.

Al respecto, el abogado y especialista en temas legislativos, Fernando Morón, sostuvo que este 2024 será un año donde se verán muchas reformas constitucionales, incluidas las electorales, las cuales debe asumir sí o sí el Congreso de la República.

“Conforme al artículo 49 de su Reglamento, el próximo 1 de marzo se inicia el segundo período anual de sesiones el cual termina el 15 de junio; es decir, el Parlamento tiene cuatro meses para ponerse de acuerdo en resolver los temas que tiene pendientes; entre ellas las reforma constitucionales y electorales, tan necesarias para darle estabilidad política al país”, explicó el especialista.

De acuerdo como Morón, uno de los temas a discutirse por el Pleno será el de la bicameralidad, que el pasado 16 de noviembre fue aprobado en primera votación con 93 votos.

“Contempla las modificaciones a la Constitución relacionadas a la Cámara de Diputados y Senadores y las funciones que desarrollarán. Para su aprobación en segunda votación se requieren más de 87 votos”, destacó.

Asimismo, el letrado dijo que otro tema clave es la reforma electoral, como la propuesta que limita la participación como candidatos a los sentenciados por delitos graves, tráfico de drogas, violación sexual, homicidio o terrorismo; incluso así hayan cumplido su condena.

“Se trata de evitar que personas con antecedentes judiciales puedan calificar a un cargo de elección popular”, explicó.

Morón resaltó que otro debate pendiente es el dictamen que propone eliminar del espectro político del país a los movimientos regionales, que-desde su óptica- no han contribuido en nada con la estabilidad democrática al no fomentar los valores democráticos, ya que su finalidad radica solamente “en la participación en el proceso electoral”, más no en la formación de sus integrantes para luego desaparecer.

Finalmente, resaltó que, por la coyuntura, en la agenda del Parlamento se encuentra la moción que plantea la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y el retiro de hasta 4 UIT de aportes a las AFP.