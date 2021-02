El congresista Jim Mamani (Nueva Constitución) le advirtió al presidente Francisco Sagasti que tomará “medidas drásticas” si amplía la cuarentena en el país debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

A través de un oficio, el legislador pidió dejar sin efecto la “cuarentena miserable de estilo vizcarrista”, pues “perjudica a los más pobres del Perú y a la golpeada clase media”.

“Señor Sagasti, esta cuarentena no solo es ineficaz, sino que también es un abuso de poder que agrava la situación económica de las familias peruanas, cuyo sector laboral vive del día a día porque son informales”, acotó.

Asimismo, el parlamentario consideró una “vergüenza” que el mandatario y sus ministros sigan “protegiendo” a otras personas que se beneficiaron indebidamente con la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

“Su cuestionado canciller (quien defendía la permanencia de Pilar Mazzetti y Martín Vizcarra en su cargo) ha declarado que 1,200 vacunas fueron entregadas a la embajada de China y por ello no tiene los nombres, lo cual representa sospechas ya no solo de ineficiencia y encubrimiento, sino también de corrupción en las compras de estas vacunas. Me pregunto ¿A quiénes se está protegiendo señor Sagasti con la complicidad de la embajada China?”, señaló.

“Por lo expuesto, si usted se obstina en mantener esa cuarentena antipatriota y seguir protegiendo a los demás traidores a la patria que se vacunaron indebidamente, me veré en la necesidad de tomar acciones drásticas que me permite como congresista la Constitución y el Reglamento del Congreso”, sentenció.

Oficio enviado por Jim Mamani. (Foto: Congreso)

Como se recuerda, mediante un decreto supremo publicado el pasado 13 de febrero, el Gobierno oficializó la ampliación hasta el 28 de febrero de la cuarentena total en 32 provincias clasificadas con riesgo extremo frente al coronavirus.

De acuerdo con la norma, en las provincias con nivel de “alerta extremo” la inmovilización social obligatoria o toque de queda será las 24 horas del día; en los lugares con alerta “muy alto” entre las 20:00 horas y las 4:00 horas del día siguiente.