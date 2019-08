Congreso pide explicaciones al presidente Vizcarra por Tía María

Síguenos en Facebook

El audio en que el presidente Martín Vizcarra ofrece a las autoridades de Arequipa suspender la licencia del proyecto minero Tía María no ha generado sonrisas entre los grupos parlamentarios de oposición. Estos consideran que se adelantó a la resolución que sobre la licencia del proyecto emitiría el Consejo Nacional de Minería y que actuó a espaldas de la población.

El audio en cuestión, difundido el sábado, generó una reacción enfática del presidente Vizcarra ayer desde Canta, en el norte limeño, pero también propició que el titular del Congreso convocara a la Junta de Portavoces con el fin de analizar “la coyuntura política” como agenda, categoría que no excluye el conflicto por Tía María.

Legisladores como Juan Sheput (Contigo) catalogaron de “gravísima” la actuación presidencial y estiman que los portavoces deben citar a los ministros involucrados en el tema para que “rindan cuentas” ante el Parlamento. La portavoz de Cambio 21, Maritza García, por ejemplo, precisó que dicha instancia puede abocarse a discutir el tema de Tía María y el audio presidencial si la mayoría así lo estima conveniente.

Respondió

El Mandatario explicó ayer que dicha grabación da cuenta de una reunión realizada el 24 de julio. Al día siguiente, 25, él, el premier Del Solar y el ministro de Economía, Carlos Oliva, tuvieron copias del audio en cuestión. “¿Saben cuándo nos enviaron el audio a nosotros? El 25 de julio, al día siguiente de la reunión en Arequipa de cuatro horas. El audio que se ha conocido fue enviado al ministro de Economía, al Premier y al Presidente, y lo escuchamos. ¿Hay algo irregular? No. ¿O ilegal? En lo absoluto”, dijo a la prensa.

Se trata, en opinión del Presidente, de una estrategia para “distraer” la atención de la población con respecto al debate que debe darse en el Congreso para aprobar el proyecto de adelanto de elecciones. “Esto que está ocurriendo es una distracción para no atender este proyecto de ley de adelanto de elecciones para el año 2020”, indicó.

En ese sentido, instó al Parlamento a resolver a la brevedad la propuesta de reforma constitucional.“Yo le pediría al Congreso que comience a ver con responsabilidad el pedido que le hemos alcanzado hace más de dos semanas con la propuesta formal a través de un proyecto de ley para el adelanto de las elecciones”, mencionó. El objeto de quienes filtraron el audio, a su juicio, no sería otro que un claro “intento de intimidación”.

Nadie nos intimida

“Ha habido una intención de decir: ‘No hagan nada al respecto (del proyecto), porque podemos tergiversar’. Y a nosotros nadie nos intimida”, expresó ante la población.Asimismo, Vizcarra defendió a sus ministros -comprometidos en el tema de Tía María- ante la exigencia del Congreso para que renuncien a sus cargos. Por ello, manifestó que su gabinete ministerial está muy firme y unido.

No cuadra

El Presidente intentó justificar su posición en el audio; sin embargo, llamó la atención que ayer señalara que durante la reunión le pidió a los asistentes “presentar” los sustentos para suspender la licencia. “Yo les dije que si ustedes tienen argumentos, preséntelos”, afirmó.No obstante, según el audio, es él quien toma la responsabilidad sobre los motivos. “No podría salir y decir: ‘Voy a cancelar (la licencia)’. ¿Bajo qué argumentos? Tengo que preparar los argumentos. Yo no soy el enemigo, quiero que me comprendan”, dijo.

Salita del SIN

En defensa de su gobierno, afirmó que este no realiza ningún tipo de acuerdo a escondidas, pues todo se hace de manera transparente. “Este gobierno no hace pactos bajo la mesa, este gobierno no necesita sentencias, como se ha negociado en el pasado. Este gobierno tampoco tiene arreglos ni recibe presiones en salitas del SIN”, precisó.

En la mira

Si bien hasta el cierre de esta edición no se tenía conocimiento de la agenda de la Junta de Portavoces, fuentes de Correo informaron que una consistente mayoría en esta podría respaldar añadir a la agenda de hoy el tema de Tía María y la actuación del presidente de la República.

Es probable que se acuerde solicitar la presencia en el hemiciclo de los ministros de Economía, Carlos Oliva; de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; y del premier Salvador del Solar para que ofrezcan las explicaciones que corresponden. Al respecto se pronunció la parlamentaria Maritza García (Cambio 21).

“Si en el momento de la sesión se conviene en incorporar otros temas en la agenda... Pueden haber planteamientos para ver otros casos, y si la mayoría acepta someterlos a debate, lo puede hacer. Es una decisión política poder modificar la agenda”, refirió.

Mientras que el congresista Juan Sheput (Contigo) sostuvo que se evaluará invitar a los ministros a la brevedad. “Esto se podría ver en Junta de Portavoces. Es lo pertinente, dados los graves hechos que afectan nuestra institucionalidad , porque son gravísimos hechos que el Gobierno quiere pasar por alto (...) Lo que ha pasado es muy grave”, enfatizó.

Ante ello, el exoficialista consideró que como mínimo se les debe extender la citación a los representantes de las tres referidas carteras ministeriales para que de esa manera “rindan cuentas” y den explicaciones a la representación nacional sobre lo ocurrido.Además, también criticó las recientes declaraciones del presidente Martín Vizcarra, quien pidió celeridad al Congreso sobre el proyecto de adelanto de elecciones.

“El Presidente una vez más pierde la compostura por el tema de Tía María e insiste en negar la realidad. Lo que él ha hecho es gravísimo y amerita que sus ministros le expliquen al Congreso sobre todo lo actuado. Con su actitud, el Presidente ha puesto en peligro el sistema jurídico peruano y ninguna reforma tiene sentido si él se entromete en las decisiones”, resaltó.