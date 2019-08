Consejo de Defensa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos califica hoy denuncia contra Ramírez

Síguenos en Facebook

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) analizará hoy la denuncia que interpuso el procurador anticorrupción Amado Enco contra el procurador ad hoc para el caso “Lava Jato”, Jorge Ramírez, por supuestamente haber favorecido a Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) señalaron a Correo que el procurador Enco presentó un informe sobre las imputaciones contra Ramírez.

La sesión estará encabezada por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y en ella se revisará el informe alcanzado por la Secretaría Técnica. Dicha oficina es la encargada de brindar apoyo legal al CDJE y a su presidente, así como supervisar a las procuradurías públicas y organizar los plenos de defensa jurídica.

ACUSACIÓN. En su denuncia, el procurador anticorrupción advierte que Ramírez habría favorecido a la constructora brasileña y a sus exfuncionarios en la negociación del monto de la reparación civil, ocasionando perjuicio a los intereses del Estado peruano.

Enco denunció a Ramírez y a los que resulten responsables por los delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales.

Para la Procuraduría Anticorrupción, Ramírez habría “pactado irregularmente” la devolución de aproximadamente S/524 millones existentes en el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR), producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Además, le atribuye al procurador Ramírez haber consentido la inaplicación de la Ley N°30737, creada para asegurar el pago de las reparaciones civiles y las deudas tributarias de las empresas implicadas en actos de corrupción, sin considerar que Odebrecht y sus exfuncionarios tenían investigaciones y procesos judiciales pendientes.

FISCALES. En tanto, el procurador Enco aclaró hace poco que la denuncia que formuló contra Ramírez no tiene relación con el trabajo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados del caso “Lava Jato”.

“La denuncia no comprende a los señores fiscales (Vela y Pérez), porque está plasmada en función de la reparación civil, y el Ministerio Público no tiene ninguna competencia, ni en la determinación del monto, ni en la negociación de la forma de pago de la reparación civil”, expresó.

También indicó que el procurador no puede intervenir en la fase de negociación del Ministerio Público sobre los beneficios penales que les corresponde dar a los fiscales.

En esa línea, Enco señaló que existe un monto de reparación civil que el Estado peruano no ha cobrado a Odebrecht.

“Con ese dinero se debió pagar casi la totalidad de los S/610 millones de la reparación civil que debe Odebrecht al Estado peruano, y lo que estamos cuestionando es que, teniendo esa oportunidad, la defensa del Estado ha optado por cobrar solamente S/80 millones y devolver el resto”, explicó el procurador anticorrupción.

No obstante, sostuvo que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ya fue homologado por el Poder Judicial y que ya “es cosa juzgada” y no puede variar. Por ello, dijo que la denuncia contra Ramírez no afectará dicho acuerdo.