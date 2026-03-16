La Contraloría General de la República abrió un proceso de recopilación de información sobre una licitación pública adjudicada por EsSalud en el Hospital II Luis Heysen Inchaustegui, ubicado en la ciudad de Chiclayo. El organismo fiscalizador comunicó el inicio de esta acción mediante el oficio N° 000062-2026-CG/OC0251 dirigido al presidente ejecutivo del seguro social, Luis Rosales, con fecha 16 de marzo de 2026 en el distrito de Jesús María.

El equipo encargado de la recopilación quedó conformado por Flor de María Mendoza Beoutis como supervisora y Grecia Joselyne Amorós Ángeles como jefa de comisión. Giuliano Nicola Terrones Tello y Janet Elvira Escobar Escobar fueron designados como integrantes del grupo.

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La investigación se desprende de un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder, que reveló detalles sobre la adjudicación del servicio de compra de insumos, preparación y traslado de alimentos para pacientes hospitalizados. En abril de 2025, el Consorcio del Norte obtuvo ese contrato por un monto de 2 millones 103 mil 442 soles, con una vigencia de 12 meses.

Dentro del consorcio participa la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., cuya representante legal es Magna Sánchez Terán. La investigación periodística pudo constatar que el número telefónico registrado por esa compañía en documentos de contrataciones públicas estaría asociado a Gustavo Horna Novoa, padre de la conductora de televisión Brunella Horna.

El reportaje también presentó registros en redes sociales en los que Sánchez aparece junto a varios miembros de la familia Horna, entre ellos Jessica, Karina y Adolfo Horna. Ante las cámaras del programa, la representante del consorcio negó inicialmente tener algún vínculo con esa familia y afirmó no recordar haber celebrado contratos con EsSalud.

¿Qué respondió el esposo de Brunella Horna?

Tras esta revelación, Richard Acuña, esposo de Brunella Horna e hijo del candidato presidencial César Acuña, indicó que el crecimiento del partido político ha generado ataques de quienes no aceptan que su padre represente una alternativa para los sectores provinciales del país.

“Cuando un proyecto político crece, también aparecen los ataques de quienes nunca aceptaron que mi padre represente una verdadera alternativa para los provincianos que, con trabajo y esfuerzo, buscamos salir adelante. El reportaje de Cuarto Poder intenta vincularme con presuntos contratos sobre los que no tengo ningún tipo de conocimiento”, comentó.

El político también dejó en claro su posición respecto a las consecuencias que podría traer el caso para su entorno. Afirmó no tener nada que ocultar y aseguró que su agrupación política, Alianza para el Progreso, mantendrá su postura firme frente a estas acusaciones, confiando en que la verdad terminará por imponerse.