El exministro del Interior, Carlos Morán, aseguró este viernes que tanto el presidente Martín Vizcarra como el primer ministro Vicente Zeballos conocen que su renuncia al cargo no se dio “para tapar actos de corrupción”.

Morán indicó que dimitió por “el impase jurídico” que generaba relevar al alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el marco de la pérdida de confianza que tuvo el jefe del Estado con estos miembros de la institución

“El presidente le quitó la confianza al alto mando de la Policía Nacional del Perú y le propusimos a dos generales para que sean comandantes generales y se pueda revelar el alto mando. Al surgir un impase jurídico yo solicité mi renuncia al presidente, le presenté formalmente mi renuncia”, sostuvo durante su participación en la Comisión de Fiscalización.

“El presidente y el premier saben muy bien que no he renunciado para tapar actos de corrucpción. (...) Renuncié por el impase jurídico que había surgido para nombrar al alto comando, ese error político yo lo asumí, pero no para tapar actos de corrupción”, señaló.

En esa línea, el exministro descartó tener “algún vínculo de amistad o de afinidad” con los policías involucrados en compras irregulares de equipos de protección personal para los agentes en el marco del estado de emergencia producto del COVID-19.

“Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para superar esta pandemia, con falencias y críticas que respetamos. Lamentamos los fallecimientos de nuestros policías”, remarcó.