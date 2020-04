La congresista Leslye Lazo (Acción Popular) aseguró que es muy difícil establecer en su caso dónde se contagió del coronavirus (COVID-19), luego de ser dada de alta del hospital donde se encontraba internada por un cuadro de neumonía debido a la enfermedad.

En ’90 segundos', detalló que no acudió a la sesión del Congreso del pasado 3 de abril debido a que ya presentaba los primeros síntomas del COVID-19, por lo que decidió aislarse.

“No fui a la sesión del Congreso porque ya tenía síntomas de malestar, tenía dolor de garganta y malestar corporal. Incluso, antes de saber que era positiva al virus del COVID-19 decidí no ir y aislarme”, expresó.

“Es muy difícil saber dónde me contagié porque soy madre de familia y voy al mercado, supermercado, en mi labor de congresista trato de ayudar a poblaciones vulnerables. Es muy difícil establecer en dónde”, añadió.

En ese sentido, Lazo recordó que su estado crítico se inició el martes 7 de abril, cuando presentó los signos de alarma. Lo mismo ocurrió con su esposo, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez.

“En mi caso fue la falta de aire, dolor de espalda, agitación al momento de caminar. En el caso de mi esposo, fiebre constante. Este virus ataca a cada organismo de forma distinta. Mi esposo hizo fiebre durante una semana. Yo no presenté fiebre ni tos. El virus atacó directamente mis pulmones”, aseveró.

“Yo no estoy en casa, pero aún me encuentro aislada. Estoy en el día 14 de la enfermedad, que es lo que indican médicamente que dura la enfermedad. Espero estar en dos o tres días con mi pequeño. Por ahora estamos en la misma casa, pero no podemos tener contacto”, agregó la parlamentaria.

Cabe recordar que Lazo fue la primera congresista en dar positivo al coronavirus. Días después se confirmó que Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso) y Felipe Castillo (Podemos) también dieron positivo al COVID-19.