El presidente del Congreso, Manuel Merino, consideró que la respuesta de las autoridades del Gobierno ante la emergencia sanitaria producto del coronavirus (COVID-19) “no es la que los peruanos esperábamos”.

Dijo creer que esta pandemia “ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestro sistema de salud” y lamentó que el Ejecutivo no tome en cuenta ayuda ofrecida por la empresa privada para aumentar “capacidad de pruebas moleculares”.

“Definitivamente, la emergencia sanitaria que nos afecta a todos los peruanos ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestro sistema de salud. Es cierto que ningún país estaba preparado, pero la respuesta de nuestras autoridades no es la que los peruanos esperábamos”, sostuvo durante su primera intervención en el pleno desde que juró al cargo.

“Hemos conversado sobre la posibilidad importante, que a través de un laboratorio privado se puedan realizar pruebas moleculares diarias, pero no hay respuesta. ¿Por qué señor primer ministro?”, se preguntó.

En otro momento, cuestionó la intervención de la Policía Nacional en la Municipalidad de San Martín de Porres por denuncias de corrupción interpuestas por la ciudadanía, ya que “no se actúa igual” cuando se trata de denuncias similares en el Ministerio del Interior. Recordó que Acción Popular, su partido político, se ha “enfrentado siempre a las dictaduras”.

“Quiero compartir un tema preocupante, nosotros [Acción Popular] hemos enfrentado como demócratas los momentos más difíciles del país en las dictaduras que es el manejo del Estado para poder generar zozobra y preocupación, Me voy a referir puntualmente a lo sucedido el día de hoy cuando la DIVIAC intervino la Municipalidad de San Martín de Porres, un gobierno local que estuvo de aniversario y yo el lunes estuve acompañando al alcalde”, señaló.

“Me refiero a esto porque me pongo a pensar por qué de esa manera cómo ha actuado en base a denuncias ciudadanas sobre el reparto de canastas, no ha sonado cuando ha sucedido lo propio en el Ministerio del Interior”, indicó.

Este jueves, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional y el Ministerio Público intervinieron la Municipalidad de San Martín de Porres por presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de las canastas de víveres que la comuna debía entregar a las familias de escasos recursos.

Fuentes de la Policía Nacional indicaron que los agentes del orden, llegaron al lugar junto con el fiscal Marco Antonio Carrasco Campos, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para las diligencias correspondientes.

Finalmente, Merino pidió al Ejecutivo “unir esfuerzos” para tener “éxito” en la lucha contra la corrupción y la pandemia del COVID-19 que vive el país.

“Soy un convencido que uniendo esfuerzos vamos a tener éxito. Creo que ese éxito lo queremos expresar esta noche porque somos demócratas y queremos un Perú mejor”, remarcó en referencia al voto de investidura del primer ministro Vicente Zeballos.