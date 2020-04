Vicente Zeballos afirmó que el Poder Ejecutivo está en conversaciones con el Congreso de la República sobre la Ley aprobada por este poder del Estado que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con un tope máximo de S/ 12.900, en el marco de la emergencia producida por el coronavirus (COVID-19) en el Perú.

Según indicó, cuentan con la “mejor predisposición” para intercambiar puntos de vista, luego que la autógrafa de esta norma fuera enviada al Ejecutivo el lunes 6 de abril.

“Estamos conversando con el Congreso y déjeme decirle que tenemos la mejor predisposición. No se trata de buscar ganadores. Estamos en un intercambio de pareceres, no hemos llegado a puntos concretos”, afirmó Zeballos en entrevista con el diario ‘La República’.

Destacó que, según el reglamento, cuentan con 15 días útiles para promulgarla; sin embargo, está en evaluación.

“El gobierno ha tomado decisiones. Lo primero fue restringir los aportes [a las AFP] en abril y luego el retiro de los 2000 mil soles, que beneficia a cerca de 3 millones de peruanos, que para un millón 400 mil significa el 100% de sus fondos. Sobre la norma, estamos en pleno proceso de evaluación y debemos ser prudentes. Es legítimo que el gobierno evalúe”, dijo.

El primer ministro refirió que, en este tema, se está pensando “en el bienestar de todos los peruanos” ya que no se trata de una decisión “fácil”. “Nuestra decisión tiene que ser de Estado”, refirió.

Confiep

Vicente Zeballos se refirió también a la propuesta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que solicitó la evaluación de una serie de medidas en materia laboral para que las empresas puedan enfrentar el impacto económico del coronavirus. Una de las propuestas es la habilitación de ceses colectivos en las compañías afectadas.

“Nos cuesta asumir que no se acaba de entender la dimensión de la cruda realidad en la que estamos comprometidos los peruanos. Alcanzar una propuesta así bastante ofensiva, hablando de ceses colectivos indistintos, con toda la reacción que eso iba a propiciar, es estar un poco desconectados de la cruda realidad en la que estamos inmersos como país”, consideró.

Zeballos manifestó que el Ministerio de Trabajo ha alcanzado una propuesta que está en evaluación con otros sectores y que el cese colectivo “no está en agenda” del Ejecutivo.

“Estamos en evaluación permanente. Uno de los puntos que alcanza Confiep es el de los ceses colectivos que, mejor leídos, son despidos generalizados. ¿Corresponden despidos indiscriminados en momentos en los que las circunstancias socioeconómicas para los peruanos son inciertas? Como gobierno debemos ser prudentes en la toma de decisiones. El Ministerio de Trabajo nos ha alcanzado una propuesta que se evalúa con los demás sectores. Cuando se declaró la emergencia, se establecieron dos opciones de índoles laboral, el trabajo remoto y la licencia con goce de haberes, y ahora estamos terminando una propuesta normativa”, explicó.

Detalló que en la propuesta que evalúan se busca “cuidar el trabajo, pero también la fuente que origina ese trabajo”.

Calendario electoral

Además, señaló que la propuesta del Legislativo de modificar el cronograma electoral es prematura considerando que la convocatoria a elecciones que debe hacer el presidente Martín Vizcarra es en julio de este año.

“Todavía es prematuro para hablar de una reprogramación, pero como gobierno, le digo que el próximo año, sí o sí, debe haber elecciones. Es una responsabilidad constitucional y política”, sostuvo.

Ampliación de cuarentena

Finalmente, Zeballos dijo esperar que la cuarentena decretada por el Ejecutivo en el marco del coronavirus no se extienda “más allá del 26 de abril”; sin embargo, resaltó que las actividades se retomarán de manera progresiva.

“Ya estábamos advertidos por el ministro de Salud de que estas dos semanas serían críticas y no había más opción que prorrogarla. Esperamos que esto no vaya más allá del 26 de abril. Eso sí, si no hay prórroga, las actividades tampoco se van a retomar con normalidad. Sería un levantamiento progresivo. Las labores en educación básica serán graduales, sectoriales, y se tendrá que focalizar la salida de las personas. Es decir, no van a ser las mismas reglas”, aseveró.

Indicó también que Farid Matuk, miembro del Comando de Operaciones Covid-19, “está en evaluación” y que le corresponde al ministro de Salud, Víctor Zamora, decidir sobre su participación.

“Él [Farid Matuk] no ha sido convocado por el gobierno en general, sino por el propio ministro de Salud, y entiendo que está en evaluación. La decisión es del ministro, es de su entorno de confianza inmediato”, dijo.