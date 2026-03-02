La crisis política y militar en Irán se profundizó este lunes tras confirmarse la muerte de Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, viuda del exlíder supremo Alí Jamenei. El fallecimiento ocurrió luego de que la mujer permaneciera más de 48 horas en estado de coma a causa de las graves heridas sufridas durante los recientes ataques contra el país.

De acuerdo con reportes difundidos por la prensa local, la mujer de 79 años no logró recuperarse pese a los esfuerzos médicos realizados en las últimas horas. Su deceso se produce pocos días después de la muerte de Jamenei, en un escenario marcado por una creciente tensión interna y externa.

Las lesiones que provocaron su estado crítico estarían vinculadas a los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel, ofensiva que dejó múltiples víctimas en territorio iraní. Si bien las autoridades no detallaron públicamente las circunstancias exactas en las que resultó herida, sí se confirmó que los daños sufridos fueron severos.

Fuentes oficiales indicaron que Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh permaneció inconsciente desde el inicio de la ofensiva militar. Su situación se mantuvo bajo estricta reserva mientras el país atravesaba horas decisivas tras la pérdida de su máxima autoridad política y religiosa.

La muerte de la viuda del ayatola se suma a la de otros miembros de su familia, entre ellos una hija y un nieto, fallecidos en el mismo contexto de violencia. Esta sucesión de pérdidas ha intensificado el duelo nacional y la conmoción social.

En paralelo, Irán activó los mecanismos establecidos en su Constitución para iniciar el proceso de sucesión del liderazgo supremo. La transición se desarrolla en medio de una compleja coyuntura marcada por la escalada militar, la incertidumbre política y la atención de la comunidad internacional.