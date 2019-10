Estado de salud de excongresista Cuculiza le impediría "regresar a política"

"Con gusto lo haría [postular], pero ya no es mi tiempo, he pensado mucho y mi salud no me ayuda, mi tiempo ha pasado", lamentó Cuculiza. (Foto: GEC)

La exparlamentaria Luisa María Cuculiza descartó hoy una posible postulación al Congreso de la República en las elecciones de enero del próximo año. La también exministra de la Mujer indicó que su estado de salud le impide retornar a la política activa.

"Lo siento mucho por el presidente [Alberto] Fujimori, hubiera querido seguirlo ayudando, pero ya no me da. Hablé con mi doctora y me dijo que en las condiciones en las que está mi salud no es conveniente que regrese a la política. Ustedes saben el genio que yo tengo, en algún tropiezo se me podía levantar la presión y capaz quedaba por ahí", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Con gusto lo haría [postular], pero ya no es mi tiempo, he pensado mucho y mi salud no me ayuda, mi tiempo ha pasado", agregó.

En otro momento, la excongresista se mostró en contra de la inmunidad parlamentaria porque "un congresista no puede estar juzgando a otro". Dijo creer que los legisladores acusados por el Ministerio Público deberían "pasar de frente al juzgado".

Finalmente, Cuculiza se mostró apenada por su retiro de la política. Sin embargo, consideró que “hay que ser inteligente hasta para retirarse” y recordó cuando hizo lo propio en el baloncesto profesional.

“Creo que hay que ser inteligente hasta para retirarse. Cuando he sido basquetbolista me retiré a tiempo, no di pena jugando basquet a los 40 años. Todo tiene su tiempo y su lugar y duele mucho dejar las cosas, a mí me duele dejar una situación así, pero hay que pensar con la cabeza”, señaló.