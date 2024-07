Del dicho al hecho hay mucho trecho. Esa es una expresión muy popular que se podría usar para calificar los anuncios y compromisos que suelen hacer nuestros congresistas de la República, cuando se trata de enfrentar de forma directa problemas sociales como el avance de la delincuencia, crisis en el sector salud o carencias en educación. Y es que muchas veces su posición en estos temas solo queda en una crítica o análisis al trabajo que realizan autoridades regionales o locales.

Pero, ¿qué hay del trabajo y producción legislativa de nuestros siete congresistas para tratar de dar alternativas de solución a esos problemas? Pues bien, para efectos de este informe, Correo ha realizado una revisión de las iniciativas legislativas que han presentado los denominados padres de la patria liberteños en estos siete meses del año.

Condensado

De acuerdo con la información que ofrece la página web del Congreso de la República, nuestros parlamentarios liberteños Diego Bazán Calderón (Renovación Popular), Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia), Carlos Alva Rojas (No agrupados), Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú), Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), Magaly Ruiz Rodríguez (Alianza para el Progreso (APP) y Luis Kamiche Morante (Cambio Democrático- Juntos por el Perú) han presentado en ese periodo un total de 77 proyectos de ley, pero solo seis lograron convertirse en leyes.

Encabeza propuestas

Ahora bien, en ese lapso ha sido el parlamentario Juan Burgos Oliveros el que más iniciativas legislativas presentó: 21. Sin embargo, de esas propuestas solo una fue aprobada y publicada en el diario oficial El Peruano.

Se trata de la ley N° 32033, que garantiza y promueve el acceso y uso a los medicamentos genéricos para enfermedades crónicas de manera continúa. Esto, con la finalidad de materializar el derecho fundamental de protección a la salud.

La que sigue en este ranking de congresistas con mayor número de proyectos legislativos presentados es Magaly Ruiz Rodríguez , con 16; pero solo tres de ellos han sido aprobados. Coincidentemente estas tres propuestas tienen relación con la modificación de artículos del texto único ordenado de la ley N° 30225 de Contrataciones del Estado.

Más iniciativas

El parlamentario Roberto Kamiche Morante presentó 14 iniciativas legislativas, de las cuales solo una ha sido publicada en el El Peruano. Es la ley N° 31989 que modifica el Decreto Legislativo N° 1607 y la ley N° 30077. Se busca proteger a los peruanos dedicados a la minería de pequeña escala en la lucha contra el crimen organizado.

En un escalón más abajo, en cuanto a cantidad de proyectos de ley presentados, figura Diego Bazán Calderón , con 7 iniciativas. Una de ellas fue aprobada. En ella se propone modificar el artículo 33 de la ley N° 30255 (Contrataciones del Estado), a fin de incorporar una nueva modalidad de constitución de garantías mediante la retención de pagos.

Una propuesta de ley de Diego Bazán que llama la atención es la N° 07365, pues plantea que se declare el 22 de marzo de cada año como Día Nacional de la Oratoria. La proposición está en Comisión.

Otras ideas

Héctor Acuña Peralta no se queda atrás y en este tiempo pudo presentar siete iniciativas legislativas, pero todas están en comisiones. No obstante, es importante detallar dos de estas ideas que el legislador impulsa. Una de ellas está plasmada en el proyecto de ley N° 08415, donde propone declarar prócer de la lucha por la independencia del Perú a José Silvero Olaya Balandra y corregir su fecha de nacimiento en textos y monumentos.

También está el proyecto de ley N° 07870, que promueve la inscripción de la festividad del Corpus Christi de Cusco en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Unesco.

Poco a poco

Carlos Alva Rojas ha presentado cinco proyectos de ley y hasta la fecha todos están en comisiones. Más abajo se encuentra Víctor Flores Ruiz , quien propuso tres iniciativas legislativas. Dos de ellas son las siguientes: proyecto de ley N° 08256, con la que plantea establecer el 23 de setiembre de cada año como Día del Himno Nacional. Y el proyecto de ley N° 07920, mediante el cual pide se declare el 1 de abril de cada año como el Día de la Confraternidad Peruano-Coreana.

Richard Tapia, presidente de la Sociedad Peruana de Consultores Políticos, señaló que no es correcto medir la capacidad de un congresista por la cantidad de proyectos que presenta, sino por la calidad de ideas que plantean para solucionar problemas puntuales. “Por ejemplo, yo pregunto, ¿el Día de la Oratoria es prioritario para los ciudadanos? Eso es una cuestión absurda”, calificó.

Lo que se debe enfatizar en la labor de un congresista, señala Tapia, es su labor de fiscalización. “¿Yo no sé que fiscalizan los parlamentarios de La Libertad? La región sería otra si cumplieran su función. Acá no es cuestión de hacer fiestas, entregar cartoncitos, distintivos y reconocimientos. Lo real y concreto es que si se hace un sondeo en la ciudadanía sobre el trabajo de los congresistas, estoy seguro de que todos salen reprobados. Ellos deben fiscalizar y no lo hacen”, aseveró.