El congresista José Cueto se pronunció sobre el decreto supremo emitido por el gobierno del presidente Balcázar, el cual establece la eliminación de responsabilidad penal para militares que, en el marco de estados de emergencia, hagan uso de la fuerza. La medida fue planteada por el Ejecutivo como una herramienta para reforzar la seguridad ciudadana frente al incremento de hechos delictivos en distintas regiones del país.

Desde el parlamento, Cueto expresó su respaldo a la norma e hizo referencia a episodios recientes en los que las fuerzas del orden intervinieron para controlar disturbios y actos de violencia contra infraestructura pública y privada. En su explicación, señaló que estas acciones han derivado en investigaciones contra el personal que participó en los operativos.

“A ver, lo que sucede es que normalmente estamos acostumbrados de hace muchísimos años que cuando las fuerzas del orden salen a a control hablar justamente el orden junto con la policía, al final siempre terminan siendo denunciados y hemos tenido una fiscalía que se ha encargado de eso, ¿no?”, argumentó.

Precedente durante las protestas en el Sur

En otro momento, recordó algunos episodios generados en el Sur del país tras la crisis política generada luego de la salida del expresidente Pedro Castillo.

“Acuérdese de los últimos sucesos con los desmanes que pasaron a raíz de la cajilla del señor Castillo, que tomaron aeropuertos, quisieron destruir aeropuertos, destruyeron un montón de bienes de interés público y privado y salió la fuerza del orden a controlar eso”, enfatizó.

Bajo su perspectiva, el accionar del Ministerio Público se ha centrado en investigar a los efectivos involucrados en estos operativos. Asimismo indicó que, según su apreciación, no se ha incluido en la misma medida a quienes promovieron las protestas.

“El resultado de esa vorágine un poco radical, hubieron muertos que hasta ahora están siendo investigados, pero lo llamativo es que acá la fiscalía creó un grupo especializado de fiscales, como 30 fiscales, solo avocado a las fuerzas del orden. No hay un solo dirigente que fueron los que asusaron que estén considerados”, explicó.

Con estos antecedentes, el parlamentario consideró que el decreto supremo busca establecer un respaldo jurídico para el accionar de las fuerzas del orden en situaciones de emergencia. Según explicó, la norma permitiría reducir el riesgo de procesos penales contra quienes participan en intervenciones.

“Entonces, yo creo que la el decreto supremo lo que hace es tratar de cobertura legalmente a las fuerzas del orden”, indicó.

¿Qué cambios se aplicarán con este Decreto Supremo?

El Decreto Supremo N° 003-2026-DE,podrá modificar el reglamento del Decreto Legislativo N° 1095 sobre el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Con esta norma se redefine el marco de actuación militar en escenarios de emergencia y establece nuevas condiciones para su participación en el control del orden interno.

El dispositivo precisa los supuestos en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en apoyo a la Policía Nacional, así como los procedimientos, niveles de mando y límites en el uso de la fuerza. Asimismo, incorpora disposiciones sobre planificación operativa, reglas de conducta y el marco legal aplicable a las intervenciones en situaciones de riesgo para la seguridad pública.