El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se refirió sobre el avance de la criminalidad organizada en el Perú tras el ataque con un artefacto explosivo a una sede del Ministerio Público en Trujillo.

Asimismo, Maurate indicó que desde el Ejecutivo hay “mucho esfuerzo para combatir” la delincuencia, sin embargo, “no es tan fácil”.

“Yo creo que, por lo menos, de lo que yo veo, [hay] mucho esfuerzo para combatir el crimen organizado. Todos los días hay operativos [y] capturas. Por lo que veo, no es tan fácil combatir el crimen organizado”, señaló a la prensa.

“Ojalá que todos podamos colaborar [...] entender que los policías son también padres y madres de familia que dejan sus hogares de madrugada para cuidarnos y que muchos, incluso, han entregado sus propias vidas”, añadió.

Por ese motivo, el titular del Ministerio de Trabajo pidió a la ciudadanía “cerrar filas” en apoyo a la Policía Nacional.

“De manera que creo que es la oportunidad para hacer un llamado a todo el país, a todas las autoridades y medios de comunicación para cerrar filas en torno a la PNP y ponernos todos en contra del crimen organizado”, sostuvo.

“Es una lucha intensa contra el crimen organizado, que ustedes lo ven todos los días. Pero creo que la población, de alguna manera, está empezando a reconocer los esfuerzos que está haciendo la PNP. El domingo, uno de los medios de comunicación […] sacó la encuesta donde [...] exactamente el 49 % de los encuestados ha dicho que confían en el plan, que confían en la PNP, y que vamos a revertir esta situación. Ojalá que sea con el concurso de todos los peruanos”, manifestó.

Respecto a una eventual salida del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, Maurate expresó que los miembros del Gabinete están en una evaluación permanente, pero señaló que es importante que “no haya alta rotación de ministros”.

“Sobre los cambios de ministros, yo soy involucrado, soy ministro de Estado también, de manera que todos los ministros, incluida mi persona, estamos bajo la confianza de la presidenta y del premier; de manera que, si bien yo siempre lo he dicho, es importante que los ministros tengan la posibilidad de desarrollar sus trabajos en mediano plazo, que no haya alta rotación de ministros, que no es buena la rotación de ministros”, refirió.

“Por supuesto que nosotros estamos bajo la confianza de la presidenta y del premier y ellos en cualquier momento pueden disponer el cambio de los ministros y eso es constitucional y legal”, agregó.

