La presidenta Dina Boluarte oficializó EN DICIEMBRE DE 2024 el aumento del sueldo mínimo de S/1,025 a S/1,130. Esta medida fue cuestionada como un intento de revertir la baja aprobación presidencial, fue defendida por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate.

“Descartamos completamente que haya sido un gesto de populismo o una medida política”, afirmó Maurate para RPP.

Según el ministro, el retraso de más de un año y medio para implementar esta política respondió a condiciones económicas adversas que hicieron inviable un aumento previo.

“Este anuncio la presidenta lo hizo en julio del 2023 (...) me ha costado mucho conversar con los dirigentes sindicales para que puedan comprender que el 2023 no era momento de incrementar el sueldo mínimo vital. He salido constantemente a explicar a los trabajadores que no era posible porque estábamos en recesión”, explicó.

Maurate también reconoció la paciencia de los trabajadores y enfatizó que, aunque el ministro de Economía, José Arista, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, “apoya la medida, como todo el gabinete”.