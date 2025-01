El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que la continuidad de Giovanni Forno en el cargo de oficial Mayor será evaluada por la Mesa Directiva; y precisó que se está “evaluando los hechos y las posibles responsabilidades”. Ello en el marco de las denuncias por la existencia de una presunta red de prostitución ese poder del Estado y la contratación de Jorge Torres.

“Nosotros vamos a poner inmediatamente en conocimiento de la Mesa Directiva, quien será la que tome la decisión correspondiente. Vamos a convocar a una Mesa Directiva en el plazo más breve posible, cuando estén presentes en la ciudad de Lima todos los vicepresidentes, y en esa oportunidad se tomará una decisión”, aseguró.

Como se sabe, en un oficio dirigido al presidente del Congreso, los parlamentarios Esdras Medina, Ruth Luque, Miguel Ciccia, Norma Yarrow, Alejandro Muñante, Diego Bazán, Carlos Zeballos, Patricia Chirinos, entre otros, aseveran que el caso generando “un grave perjuicio a la imagen del Congreso y el correcto desempeño de los trabajadores de este poder del Estado” .

En el documento, los legisladores exigen la destitución de Forno Flórez , pues aseguran que su actuación fue negligente y carente de transparencia en la designación de los profesionales para ocupar cargos de jefatura en el Parlamento.

“Alejandro Soto debe explicar”

Al respecto, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, cuestionó el pedido de los legisladores para cesar a Giovanni Forno como oficial mayor del Congreso, pues consideró que el extitular del Parlamento, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), es quien debe explicar las razones por las que dispuso la contratación de Jorge Torres Arabia, quien es investigado en torno a una presunta red de prostitución, cuando era jefe de la Oficina Legal y Constitucional de ese poder del Estado.

“A Soto le corresponde asumir y explicar las razones por las cuales dispuso que el oficial mayor (Giovanni Forno) designe a Torres en ese cargo (...) El político se esconde y manda al oficial mayor a asumir la responsabilidad ”, dijo en RPP.

José Cevasco precisó el oficial mayor es un empleado y que “no goza de autonomía para poder decidir políticas de administración”. “¿De quién recibe órdenes? Del presidente del Congreso. Cuando sucedieron estos hechos de la contratación de Jorge Torres, el presidente del Congreso era Alejandro Soto”, aseveró.

Oficial Mayor no recuerda quién le entregó CV de Jorge Torres

Como se recuerda el Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno, acudió a la citación de la Comisión de Fiscalización, para que responda por la contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, y la existencia de una presunta red de prostitución.

Giovanni Forno aceptó que fue el responsable de la contratación de Torres Saravia, pero paradójicamente dijo no recordar quién le entregó el curriculum vitae del exfuncionario del Congreso. “Le mentiría en este momento si le puedo decir quién fue. (...) no sabría decirle quién fue la persona que me alcanzó el CV de Jorge Torres ”, alegó.