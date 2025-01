La congresista Susel Paredes consideró que el Ejecutivo está alejando a los testigos del caso “Cofre”, luego que la escolta de la presidenta Dina Boluarte fue designada por dos años, como personal auxiliar de Agregaduría Policial de la Embajada de Perú en España. Se trata de Ruth Ligarda Castro, conocida como ‘La Sombra’, quien debe declarar en calidad de testigo en el mencionado caso.

“Están alejando a testigos de caso Cofre para que no puedan declarar”, dijo la legisladora de la bancada de Bloque Democrático Popular.

“Es una vergüenza lo que está haciendo este ministro (del Interior), que es el guardaespaldas legal de la presidenta. Yo entiendo por ejemplo que pongan como agregado policial en la Embajada de Chile al coronel PNP Víctor Revoredo que injustamente sigue siendo coronel cuando debería ser general (...) pero no, han favorecido a (personas) cercanas a la presidenta y el ministro”, dijo Susel Paredes en alusión al titular del Mininter, Juan Santiváñez.

“Yo creo que está muy mal que se lleven a justamente a la señora que hizo resguardo a la presidenta Dina Boluarte cuando fue al sur. Entonces, yo lo que creo es que están encubriendo y escondiendo a los testigos para que no pueda declarar, totalmente sospechoso. Igual al otro policía que tuvo una intervención muy discutible en el caso del asesino de Shirley Cóndor, y que ahora también lo van a mandar a Chile como agregado policial ¿Por qué lo van a mandar?”, señaló la congresista.

Ante ello, Susel Paredes, adelantó que pedirá toda la información sobre el proceso de dichas designaciones. “Voy a pedir las consideraciones que han tenido para elegir a estos agregados policiales”, aseveró.

Como se sabe, Ligarda Castro, conocida como ‘La Sombra’, fue designada junto a otros suboficiales superiores, suboficiales brigadieres y suboficiales técnicos de primera de la Policía Nacional del Perú en agregadurías en el extranjero.

Ligarda Castro es testigo en la investigación fiscal por el caso ‘Cofre’, donde se sospecha que Vladimir Cerrón utilizó el vehículo presidencial para fugar de Lima .

Alejandro Cavero

Al respecto, el legislador Alejandro Cavero dijo que la designación de la agente conocida como “Sombra” a España “es bastante sospechoso”, pero consideró que la lejanía de la testigo en el caso “Cofre”, “no debería ser un obstáculo, ya que la señora podría declarar virtualmente”.

Alejandro Cavero incidió que “sí es sospechoso que a personas muy cercanas a la presidenta Dina Boluarte se les favorezca de esta manera”. “Pero ya es evidente que hay una serie de casos, no solamente el caso de esta policía que han enviado privilegiadamente a España, sino el caso del hijo de la presidenta a quien se le envía a Nueva York junto a la enamorada , que también está ahí”, refirió.

El congresista de Avanza País aseveró que hay una serie de favorecimientos en el entorno de Dina Boluarte. “Me parecen sospechosos (designaciones), no me parece adecuado, cuando uno ocupa un cargo tan importante como la principal magistratura como lo es la presidencia de la República, tiene que ser muy cuidadoso con estos casos, y la señora presidenta no lo está haciendo”, subrayó.

