Luego que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que la continuidad de Giovanni Forno en el cargo de oficial Mayor será evaluada por la Mesa Directiva en el marco de las denuncias de una presunta red de prostitución ese poder del Estado; cabe recordar que Forno aceptó que fue el responsable de la contratación de Jorge Torres en la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional.

Como se recuerda días atrás el Oficial Mayor del Parlamento, Giovanni Forno, acudió a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, para que responda por la contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, y la existencia de una presunta red de prostitución.

Giovanni Forno aceptó en aquella oportunidad que fue el responsable de la contratación de Torres Saravia, pero paradójicamente dijo no recordar quién le entregó el curriculum vitae del exfuncionario del Congreso.

“Le mentiría en este momento si le puedo decir quién fue. (...) no sabría decirle quién fue la persona que me alcanzó el CV de Jorge Torres ”, alegó Giovanni Forno.

Tras ello, los integrantes de la Comisión de Fiscalización que preside el legislador Juan Burgos, cuestionaron el hecho de que “¿Cómo no va recordar quién le entregó?”.

Asimismo, ante la pregunta si fue el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, el que le proporcionó el curriculum vitae de Jorge Torres, el oficial mayor respondió: “No me parece responsable dar nombres si no tengo la seguridad de quién fue el que me hizo llegar ese documento”, señaló.

El Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, dijo no recordar quién le entregó el CV de Jorge Torres Saravia. Foto captura: Congreso.

José Cevasco

Por su parte, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, consideró que el extitular del Parlamento, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, debe explicar las razones por las que dispuso la contratación de Jorge Torres Arabia, quien es investigado en torno a una presunta red de prostitución, cuando era jefe de la Oficina Legal y Constitucional de ese poder del Estado.

“Lo que deberían solicitar es quién fue el responsable político de la disposición de contratar a alguien en un cargo para el cual ha generado sinsabores al Parlamento” , señaló en RPP.

Cevasco insiste en que el legislador de Alianza para el Progreso debe responder por la contratación del exjefe de la Oficina Legal y Constitucional de ese poder del Estado, ya que considera que Giovanni Forno es un “empleado dependiente y recibe órdenes”. “¿De quién recibe órdenes? Del presidente del Congreso. Cuando sucedieron estos hechos de la contratación de Jorge Torres, el presidente del Congreso era Alejandro Soto”, agregó.