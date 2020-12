El vocero del Partido Morado, Daniel Olivares, aseguró este jueves que si el pleno del Congreso no otorga el voto de confianza al Gabinete Ministerial presidido por Violeta Bermúdez “sería terrible para el país” y demostraría que los legisladores “no tienen idea de lo que quieren los ciudadanos”.

El congresista consideró que en caso no se le brinde la confianza al Consejo de Ministros, el país volvería a “una nueva crisis política” tras lo ocurrido con la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

“No vería una situación donde se decida meter al país en una nueva crisis política y no darle la confianza al Gabinete. Yo creo que se le va a dar, confío, he estado bastante rato ayer y entiendo que hay el espíritu al menos de la mayoría para salir de esto. No dar la confianza hoy día sería terrible”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Creo que si no se le da la confianza al Gabinete hoy ya sería como la graduación de la inconsciencia, o sea, ya sería la muestra más flagrante de que no tenemos idea de lo que tenemos que hacer en el país para la gente y de lo que quieren los ciudadanos”, señaló.

Daniel Olivares lamentó que en el Congreso no exista una “actitud de poner el hombro”, pese a que reconoció que hay miembros de todas las bancadas que están dispuestos a apoyar al Ejecutivo con el voto de confianza. En esa línea, exhortó a “las fuerzas democráticas del Parlamento” a que apoyen al Gabinete pese que advirtió que hay grupos interesados en cambiar la Mesa Directiva para sacar a Francisco Sagasti de la presidencia de la República.

“Hay buenos integrantes aisladamente, en todas las bancadas [pero] Hay intención de algunas bancadas parlamentarias de bajarse a la Mesa Directiva del Parlamento y perjudicar al gobierno de Francisco Sagasti [...] Siento que en momentos tan graves y tan de crisis lo que uno tiene que haces es poner el hombro básicamente para ver de dónde puede ayudar más allá de ver los intereses particulares”, indicó.

“Esto, obviamente, genera frustración no solamente a los que estamos dentro, sino mucho más a los que están afuera y ven cómo las autoridades se pelean, que las autoridades no empujan hacia el mismo lado”, añadió.

