Daniel Salaverry: "Abusos de congresistas que blindan a cuellos blancos deben terminar"

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció a través de su cuenta de Twitter tras la admisión en el Poder Judicial del recurso de acción de amparo que presentó contra los integrantes de la Comisión de Ética.

El titular de la Mesa Directiva indicó que el grupo de trabajo presidido por la oficialista Janét Sánchez "no debe ser utilizada para venganzas políticas", en referencia al informe que pretende suspenderlo por 120 días del Congreso.

MIRA TAMBIÉN: Admiten a trámite acción de amparo de Daniel Salaverry contra Comisión de Ética (FOTO)

Asimismo, Salaverry aseguró que se defenderá de legisladores que desean imponer una dictadura y que el blindaje a 'Los Cuellos Blancos del Puerto' debe terminar.

"La Com. de Ética no debe ser utilizada para venganzas políticas. Abusos de congresistas que blindan a cuellos blancos deben terminar. No permitiré que se pisoteen las normas. Me defenderé de quienes desean imponer una dictadura parlamentaria. ¡Vivimos en democracia!", escribió en la mencionada red social.

Como se recuerda, la Corte Superior de Justicia de La Libertad admitió a trámite la acción de amparo presentada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, contra los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria para anular el pedido de suspensión por 120 días en su contra.

Salaverry busca eliminar el informe, aprobado en el grupo de trabajo presidido por la congresista Janet Sánchez, que recomienda suspenderlo por 120 días sin goce de haber por la presentación de informes falsos de su semana de representación.