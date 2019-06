Daniel Salaverry presenta nueva medida para evitar ser suspendido del Congreso

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó una medida cautelar ante el Poder Judicial para evitar ser suspendido por 120 días sin goce de haber del Parlamento.

Salaverry complementa el recurso presentado con la acción de amparo que fue admitida por la Corte Superior de Justicia de La Libertad contra los miembros de la Comisión de Ética.

Como se recuerda, el mencionado grupo parlamentario aprobó el informe que recomienda suspenderlo del Congreso por por la presentación de informes falsos de su semana de representación.

Si la medida cautelar presentada por Daniel Salaverry es aprobada, la jueza Tatiana Pedemonte del Río podría detener el proceso de sanción hasta que se resuelva la acción de amparo. Esto se podría resolver después de la presente legislatura.

El presidente del Parlamento considera que la Comisión de Ética está siendo usada para venganzas políticas por congresistas que "blindan a los cuellos blancos".

"La Comisión de Ética no debe ser utilizada para venganzas políticas. Abusos de congresistas que blindan a cuellos blancos deben terminar. No permitiré que se pisoteen las normas. Me defenderé de quienes desean imponer una dictadura parlamentaria. ¡Vivimos en democracia!", había escrito en su cuenta de Twitter.