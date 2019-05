Daniel Salaverry: "Si es necesario se ampliará la legislatura para aprobar la reforma política"

Síguenos en Facebook

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no descartó ampliar la presente legislatura para lograr la aprobación de los proyectos de ley sobre la reforma política dentro del plazo establecido por el Ejecutivo.

En diálogo con 'Canal N', señaló que no deben haber pretextos para evitar que el Parlamento se encuentre impedido de analizar y aprobar los dictámenes remitidos en abril pasado.

"Si es necesario para aprobar la reforma política, sí (se ampliará la legislatura) no hay ningún problema en que se amplie la legislatura. Eso no será pretexto para que no podamos tener a tiempo estos proyectos de ley aprobados", subrayó.

En otro momento, Daniel Salaverry se negó a calificar si fue un error del Ejecutivo fijar un plazo al Legislativo para que aprueben los proyectos de ley de la reforma política.

En ese sentido, destacó la importancia de que el Pleno otorgue su visto bueno a esos dictámenes antes de que concluya esta legislatura.

"No voy a calificar si fue un error o no. La Comisión y el Congreso ya tienen una cuestión de confianza planteada que se basa en estos proyectos que forman parte de la reforma política y tenerlos listos antes de que termine la legislatura, sobre todo porque hay reformas que si no se aprueban en esta legislatura, será muy difícil que se tengan listos para el 2021", aseveró.