El electo congresista de la República, Daniel Urresti, sostuvo que la bancada de Podemos Perú no protegerá los intereses de su fundador, José Luna Gálvez: “No blindaremos a nadie, no moveremos un dedo por él”, afirmó luego de la reunión que sostuvo con el presidente Martín Vizcarra.

En ese sentido, comparó la situación legal de Luna con otros protagonistas de la política nacional: “¡José Luna Gálvez no es Keiko (Fujimori) y nosotros no somos fujimoristas. José Luna no es Alan (García) y nosotros no somos apristas!", exclamó antes de abandonar las instalaciones de Palacio de Gobierno.

“Nosotros no vamos a blindar a nadie ni mencionar una sola palabra en defensa del señor Luna, que la Fiscalía lo investigue. Estamos de acuerdo con eso”, aseveró Urresti.

El exministro del Interior consideró que no había algún problema con que el cuestionado fundador de su organización política acuda a la reunión con el jefe de Estado. Asimismo, sostuvo que el exintegrante de Solidaridad Nacional debe afrontar su proceso “como un ciudadano común y corriente”.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra José Luna Gálvez, Luis Castañeda Lossio y Giselle Zegarra en medio de la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.