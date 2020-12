El congresista y candidato presidencial por Podemos Perú, Daniel Urresti, consideró este jueves que se le está “cortando” su derecho a la “defensa irrestricta” en el nuevo juicio oral que se realiza en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, como presunto autor mediato del crimen cometido en 1988.

“Siento que con este tipo de juicio yo no veo que tenga ninguna posibilidad de defensa, no puedo hablar con mi abogada, tengo que estar escribiendo por el chat. De esa manera no se puede uno defender, yo me siento que se está cortando mi derecho legítimo a una defensa irrestricta con este tipo de juicio porque yo debería estar al costado de mi abogada, diciéndole esto o el otro”, aseguró durante la audiencia virtual.

Además, Urresti cuestionó los argumentos del fiscal Luis Pinto Saavedra, de la primera Fiscalía Superior Penal Nacional, y que se le acuse como presunto autor mediato.

“Tengo casi 12 años en esto, no es justo, ocho años de investigación, dos años y medio de un juicio y no puedo rehacer mi vida, no puedo realizarme como político porque esta es una cosa que me arrastra. En mi casa es un caos, yo tengo una familia, tengo una esposa, tengo hijas, tengo familiares que se ven afectados, que están afectados hace más de 12 años y ahora, ¿nuevamente a lo mismo?”, criticó.

“Me parece que es un abuso del Ministerio Público porque no es posible que nuevamente volvamos a hacer esto, que pretendan dos años hablar, solamente hablar, solamente que esté escrito autoridad mediata y que todo lo que se desarrolle sea para demostrar que soy el autor directo”, agregó.

Por su parte, el Ministerio Público señaló que presentará a diez testigos, entre ellos a Isabel Rodríguez Chipana -quien acusó a Daniel Urresti de violación- durante el primer juicio.

En octubre del 2018, el colegiado B de la Sala Penal Nacional absolvió a Daniel Urresti del cargo de coautoría del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de asesinato, en agravio del periodista Hugo Bustíos Saavedra, ocurrido en 1988 en Ayacucho.

