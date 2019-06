David Dumet responde sobre tuits ante la Junta Nacional de Justicia: "No me definen como ciudadano ni como profesional"

El abogado David Miguel Dumet Delfín, quien obtuvo el primer puesto en el examen de conocimientos para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respondió ante la Comisión Especial sobre los pólemicos tuits que compartió en su red social antes de participar en el concurso.

Fue la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, quien le preguntó a Dumet si no estimaba que sus tuits equivalen a actos de violencia contra la mujer.

"¿Usted no estima que con los tuits que usted mandó no ha cometido actos de violencia contra la mujer en el ámbito público?", fue la pregunta realizada por Ávalos.

Ante ello, David Dumet precisó que sus tuits no son algo que lo definan. "Esos tuits no me definen ni como ciudadano ni como profesional, ni mis condiciones para afrontar un reto que sería ser miembro de la Junta", aseveró.

No obstante reconoció que se excedió con sus tuits pero negó que promueva o haya realizado actos de violencia contra la mujer.

"Como ciudadano respondí algunas cuestiones que a mi me indignaban, respondí en exceso ciertamente", sostuvo.

"La señora había ofendido a un amigo mío y esa fue una respuesta visceral, pero eso no me define. Es como hacer una biografía de alguien que tiene todo, lo bueno, lo malo, sus excesos, etc y luego sacar las cinco líneas de lo excesos, borrar todo lo demás y sacar eso", explicó.

Por otro lado, David Dumet fue consultado sobre los más de 2 mil 800 expedientes que tramitó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"Hay que clarificar lo que dice la Ley al interior de la junta, la ley está redactada de tal manera que pudiera revisar todos los casos... yo creo que se deben revisar todos, empezar por los más urgentes, los que mediáticamente conocemos, abrir canales con la ciudadanía, empezar por ahí (...) y luego revisar, se tiene que revisar, no hay otra posibilidad, organizar eso... son varias cosas que al mismo tiempo se tienen que hacer, no se puede avocar la junta a los 1800 casos, organizarlos de tal manera, establecer parámetros de información, de obtención de información, de recepción de información de la ciudadanía y operadores jurídicos, empezando como le digo por los casos más urgentes que conocemos (...) cuando e instale la Junta se van a recibir infinidad de quejas y denuncias", precisó.