Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre) participarán finalmente en un primer debate en la Plaza de Armas de Chota, región Cajamarca, este sábado 1 de mayo a la 1:00 pm, de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

Según informó el corresponsal de Canal N, la decisión se adoptó luego de una reunión en el local de la Municipalidad Provincial de Chota entre autoridades, organizaciones sociales, rondas campesinas y representantes de Perú Libre.

La noticia también fue confirmada por Víctor Cabrera, representante de Perú Libre, quien afirmó que será organizado por las organizaciones sociales, como las rondas campesinas y sindicatos de Chota.

La temática del desarrollo del debate presidencial no se ha hecho pública, pues una comisión especial se encargará del mismo, mientras que los moderadores serían profesionales de la provincia de Chota.

En tanto, Norvil Rafael, presidente de la Central Provincial de las Rondas Campesinas de Chota, informó que antes del debate, Castillo Terrones se reunirá con ellos de 10:00 am. a 12:00 pm.

“El debate se hará –a pedido del candidato de Perú Libre- en la Plaza de Armas. En el mismo tabladillo donde será el evento con las rondas (campesinas), allí mismo va a ser el debate”, precisó.

Refirió que a las 6:00 pm. habrá otra reunión en la Municipalidad de Chota para definir los moderadores del debate, así como la temática del evento. La seguridad estaría a cargo de las rondas campesinas.

Idas y vueltas

El último jueves Pedro Castillo le respondió a Keiko Fujimori y le propuso debatir este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota, en Cajamarca, y no el domingo 2 de mayo, como planteó la lideresa del fujimorismo.

“Señora Keiko Fujimori no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo. Pero si está tan apurada para debatir, te espero este sábado a la una de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quieras”, manifestó.

Fujimori aceptó la propuesta y consideró que Castillo Terrones “se sigue corriendo” al poner “nuevas excusas y condiciones”, y pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) poner “las reglas” del debate.

“El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro. No me asusta. Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota”, escribió.

Sin embargo, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, confirmó que su institución no organizará ningún debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, pues ya se han planteado cuatro encuentros antes de la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

