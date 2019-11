Decana del CAL: “Usted (Walter Ayala) no puede chocar con Fuerza Popular” (AUDIO)

Síguenos en Facebook

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) fue el que tuvo a cargo el proceso de suspensión de la colegiatura contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por presuntas faltas ante el Código de Ética del Abogado.

Finalmente, Chávarry Vallejos recuperó su colegiatura y Walter Ayala, que ocupó el puesto de presidente del Consejo de Ética del CAL y quien tenía que custodiar las investigaciones, -según informó él- fue destituido de su cargo.

Sin embargo, la polémica al interior de la institución aún no termina. Correo conoció un nuevo audio grabado entre Ayala y María Elena Portocarrero, actual decana del CAL. La grabación se da en el contexto de la suspensión de la colegiatura de Chávarry. El extitular de Ética muestra su interés en postular al Tribunal Constitucional (TC), por lo que menciona a Úrsula Letona que integraba la comisión para designar a los magistrados. Portocarrero le dice que "no puede chocar con Fuerza Popular".

EL AUDIO

María Elena Portocarrero (MP): No diga me retiro, porque es sacar cuerpo, diga “se lo llevaron” yya que los acosen a los del Tribunal de Honor y más bien hay que velar que en el Tribunal de Honor no se le agarren con usted, que se bajen a Chávarry. Y hablar con Chávarry y apoyarlo a usted para el Tribunal Constitucional (TC).

Walter Ayala (WA): ¿Y cómo me apoyaría?

MP: ¿A dónde se va usted?

WA: Al TC y solo hay seis plazas.

MP: ¿Pero cuándo son las elecciones? ¿Antes que acabe la junta?

WA: Pero ya han nombrado al jurado. Han nombrado a la comisión. Usted estos días habló con la Letona. Ella está.

MP:Ah, ya. La Letona, la Letona, la Letona, claro ¿ella es de Fuerza Popular?

WA: Claro.

MP: Ay doctor, usted no puede chocar con FP pues.

WA: Derrepente la coyuntura misma. Me retiro y...

MP: Usted tendría que retirarse de acá. Por la propia carga.

WA: Claro, claro. Si yo me quiero ir, me quiero ir de buena forma como usted dice. Irme en una coyuntura, renunciar y la verdad dejar mal parado diciendo que todos están encubriendo algo ¿no? Es más...

MP: Valladares quiere postular a algo.

WA: A la Junta Nacional de Justicia.

MP: Yo quisiera eso.

WA: Pero son siete pues.

DESCARGOS

Este medio se comunicó con Ayala, quien aseguró que existe una "mafia" al interior del CAL para evitar que llegue al decanato.

"Me han fabricado una tacha. Además han destituido de manera ilegal al comité electoral y han nombrado un comité a su medida, por esa razón interpuse una demanda de amparo", sostuvo.

(Carta que da cuenta de la renuncia de Walter Ayala en el cargo en la presidencia de Ética del CAL)

Por su parte, María Elena Portocarrero, descartó conocer a la excongresista fujimorista Letona y señaló que solo se la cruzó en el Parlamento cuando acudió por la ley de la Abogacía.

"Yo estaba entrando a trabajar mi proyecto de ley. No era que él no solo no podía chocar con Fuerza Popular, sino que no podía confrontar al Colegio con todo el mundo. Nos estaba confrontando con la Fiscalía, con el Tribunal de Honor, con las bancadas", explicó a Correo.

Sobre las visitas que realizó Jorge del Castillo al CAL, explicó que se debe a que es abogado y participa en actividades. "Va como cualquier congresista que es abogado. El doctor Del Castillo fue el que nos ayudó cuando tuvimos problemas con el cuarto piso del local", refirió.

Por último, la autoridad del CAL confirmó que la institución le brindó el respaldo a Ayala para ser candidato al TC, sin embargo, tras conocer sobre la filtración de información a la prensa, su atrincheramiento al local y queja en otros procesos, decidieron "retirarle el respaldo".