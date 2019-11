Decisión del TC sobre caso Keiko Fujimori se emitiría el jueves

Síguenos en Facebook

Responde. El magistrado e integrante del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Ramos Núñez, afirmó ayer que aún no ha fijado su posición sobre el hábeas corpus que busca la liberación de Keiko Fujimori.

Ramos Núñez indicó que el TC someterá a debate y votación, desde el martes 26 hasta el jueves 28, el recurso formulado por la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular (FP).

Aseguró que la resolución con los argumentos de cada magistrado recién se publicaría la primera semana de diciembre.

Debate

"En realidad, no hay sentencia sino hasta la próxima semana. Hasta entonces, nada está dicho. Los magistrados estamos estudiando el expediente, la ponencia del doctor Blume. No hay ninguna posición oficial a la fecha (...). No tengo una posición oficial. Aún no hemos votado este caso", sostuvo en RPP.

"La semana siguiente se vota, no sé si el martes o el jueves, pero viajamos a Arequipa para la audiencia del día viernes, y yo calculo que después del viernes se estará publicando la sentencia", añadió.

No obstante, fuentes al interior de la institución señalaron la predisposición del tribuno a favor de la liberación de la excandidata presidencial, con lo cual se sumarían los cuatro votos necesarios para emitir una resolución del caso. Se conoce que los magistrados Ernesto Blume, ponente del caso, Augusto Ferrero y José Luis Sardón también mantendrían la postura de anular la prisión preventiva de 18 meses de Keiko por el caso Odebrecht.

Misiva

En otro momento, el tribuno sostuvo que la carta enviada por la hija mayor de Keiko a los miembros del TC formará parte del expediente del caso.

Aclaró que este tipo de actos es usual cuando un procesado plantea un hábeas corpus ante la institución.

"No es inusual, no es la primera vez, ni será la última vez", manifestó.