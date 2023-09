No solo las autoridades peruanas esperan que el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, quien fue capturado el último viernes por la Policía de Estados Unidos (EE.UU.), sea expulsado al territorio nacional.

Su abogado, el exfiscal Tomás Gálvez Villegas, también se ha mostrado a favor de esta medida. Tras confirmar que su patrocinado fue detenido mientras intentaba cruzar ilegalmente a EE.UU., a través de la frontera con México, afirmó que su situación “se ha complicado”.

Sánchez Sánchez, sobre quien recae una orden de prisión preventiva por 30 meses, está investigado en la Fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y lavado de activos.

“Ha cometido errores al salir del país. (...) Obviamente, al salir (de Perú) ha complicado su situación jurídica, no hay duda al respecto. Ojalá la Cancillería (...) haga las coordinaciones para que no sea expulsado a México, que es por donde ha entrado, sino que lo entreguen a las autoridades peruanas, de tal forma que venga a Lima, ahí se defenderá y se esclarecerá su caso”, dijo el exfiscal supremo en RPP.

PJ ordena detención preliminar de Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea

EN DETALLE

Consultado por Correo, Gálvez Villegas reafirmó que desconocía el paradero de su patrocinado. Refirió que la última conversación entre ambos se registró hace algunos meses, cuando, a mediados de enero de este año, el Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional (PNP), incautaron sus vivienda del Jirón Sarratea -en Breña, donde Pedro Castillo realizaba reuniones furtivas- que ahora se encuentra en manos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

TE PUEDE INTERESAR: Procuraduría pide al Poder Judicial que Alejandro Sánchez pague más de 144 millones de soles por daño patrimonial

Agregó que en aquel momento su patrocinado planeaba “entregarse” a la justicia. “Pensaba hacerlo considerando que ya no hay persecución, que está tranquila la situación y que le iban a entregar la casa (de Sarratea). Pero cuando no se la entregaron, entonces él dijo: ‘La persecución continúa doctor, tengo que mantener un buen recaudo’, y ya no se entregó. Entonces, supongo que después habrá tomado la decisión de salir del país. No me comentó que se iba de viaje a Estados Unidos”, aseveró a Correo.

En este marco, además, reiteró que Sánchez Sánchez, amigo y financista del exmandatario Castillo, no cometió ningún ilícito.

“No he encontrado ningún elemento de prueba objetiva que acredite que él ha participado en algún delito. Él dice que es absolutamente inocente, pero, obviamente, se tiene que investigar. Eso va a determinarse en algún momento”, sostuvo.

FACTOR SARRATEA

Para la Fiscalía, Alejandro Sánchez integró el denominado “Gabinete en la Sombra” de Castillo Terrones, uno de los brazos operativos de la presunta organización criminal liderada por el ahora recluido exgobernante.

Sánchez Sánchez no solo fue financista de la campaña del exmandatario, también puso a disposición del expresidente una vivienda en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña, que fue utilizada tanto para la época electoral como para posteriores reuniones de Castillo una vez que llegó al sillón de Pizarro.

Al inmueble concurrían ministros de Estado, congresistas y empresarios, tal como expuso Cuarto Poder hace dos años. Otros visitantes frecuentes fueron los sobrinos del exjefe de Estado: Gian Marco Castillo y el ahora prófugo Fray Vásquez Castillo.

A ellos se les captó trasladándose en vehículos que formaban parte de la empresa liderada por Zamir Villaverde, hoy colaborador eficaz. De acuerdo con el testimonio de la lobista Karelim López, en dicho inmueble se realizaban las coordinaciones de la citada red criminal instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Tiempo atrás, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Sánchez Sánchez aseguró que no vivía en dicho inmueble y que tampoco estuvo presente en alguna de las reuniones mencionadas.

Su abogado Tomás Gálvez alegó que este “simplemente le dio (la vivienda a Castillo) porque era su paisano, su amigo”.

“Le da el segundo y tercer piso (al exmandatario). Él no ha participado en ninguna reunión ni sabe con quién se reunieron, porque él no vivía ahí. Sobre el financiamiento de campaña, creo que (Alejandro Sánchez) ha aportado 35 o 40 mil soles, y eso ha sido declarado. Eso no tiene nada de ilicitud. Ni la casa ni el aporte a las campañas es ilícito”, remarcó.

Asimismo, cuestionó que la Fiscalía haya realizado un operativo en la casa de Asia de su patrocinado, a mediados de julio de 2022, para ubicar al prófugo sobrino Fray Vásquez.

“Eso (el alojamiento a Fray Vásquez) nunca sucedió. Sobre eso hay una nota de inteligencia de que habría estado ahí. La Policía hizo un allanamiento y nunca lo encontraron, ahí nunca estuvo. Nunca estuvo ahí Fray Sánchez, eso es pura imaginación. (¿Es pura imaginación la tesis de la Fiscalía?) En esa parte, claro”, aseguró.

Alejandro Sánchez, mientras tanto, ha admitido previo a su evasión de la justicia su cercanía a Fray Vásquez.