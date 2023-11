Luego que el Comercio dio a conocer que siete allegados al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, lograron contratos con la institución a través de órdenes de servicio y luego de reuniones, el titular salió a declarar sobre el tema.

El defensor del Pueblo, en RPP, dijo conocerlos y que sus contratos eran válidos pues no tenían ningún impedimento legal. “¿Cómo no los voy a conocer? Eso jamás lo he negado, nunca. Lo que ocurre es que si no hay un impedimento para contratar con el Estado y esas personas postulan y ganan, sea mi conocido o no conocido, ¿qué tiene que ver?, ¿cuál es la restricción legal? No existe”, sostuvo.

“Es más, hay directivas en la misma Defensoría que son de antes que yo llegue, que establecen con rigor que se hacen las convocatorias y se presentan de manera directa a través de los funcionarios. Si eso ha ocurrido y todo es regular, bueno, volteemos la página, ¿no? No hay que distraernos porque hay cosas más importantes”, añadió.

Precisó que su despacho no requirió la contratación de ninguno de sus siete allegados. “El despacho de la Defensoría nunca ha requerido la contratación de ninguna. Hay una directiva que no he aprobado yo, felizmente, que viene de una gestión anterior, y que los funcionarios a cargo de cada una de las dependencias han solicitado las contrataciones respectivas, no ha sido mi persona ni mi despacho”, explicó.

“Muchos no han tenido reunión conmigo y si han ingresado a la Defensoría es justamente buscando postular a un servicio. Naturalmente, es un proceso no regulado por nosotros como despacho de la Defensoría, sino por las áreas que corresponden”, alegó.

Entre los implicados figura Hugo Sánchez, extrabajador de la bancada de Perú Libre; y Magdalena Otayza, quien ganó una licitación de S/14 mil para proveer de sillas a la entidad.