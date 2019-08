Del Solar: Buscamos que cambien las condiciones de hacer política

Síguenos en Facebook

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, habló sobre la necesidad de modificar la política, y consideró legítima la opción propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones para el 2020.

"Las condiciones son las circunstancias que nos rodean y que no podemos alterar, con las que tenemos que aprender a convivir y trabajar. Los problemas son desafíos que, si confundimos con condiciones, vamos a dejar que nos dominen. Pero si los identificamos como problemas, podemos resolverlos", sostuvo en un breve discurso durante la inauguración del Programa de Desarrollo Técnico y Profesional en San Juan de Lurigancho.

"(En el Gobierno) estamos tratando de hacer lo mismo. Lo que se supone que son las condiciones en las que tenemos que hacer política cambien, no importa lo que cueste el esfuerzo, no importa si ese esfuerzo implica incluso decir que nos vamos un año antes, si podemos alterar las condiciones para que se conviertan en problemas que, si no nosotros, alguien después de nosotros transformará en soluciones", agregó.

Hoy, a las 6 p.m., el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene previsto recibir a los integrantes del Consejo para la Reforma de Justicia en Palacio de Gobierno. Entre estas autoridades, se encuentra el titular del Congreso, Pedro Olaechea.

En esta cita, se evaluará si es que se lleva a cabo una reunión posterior entre los presidentes del Ejecutivo y el Congreso para hablar sobre el proyecto de reforma constitucional que plantea un adelanto de elecciones para que el actual mandato del Gobierno y el Parlamento concluyan en el 2020 en lugar del 2021.