Delia Espinoza, titular del Ministerio Público, cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, señalando que “carece de sustento jurídico” y vulnera su “legítima elección” en el cargo.

Durante su pronunciamiento, Espinoza señaló que su nombramiento democrático “está plenamente vigente” y “ha sido reafirmado de manera unánime por los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos”.

Espinoza explicó que el pasado 16 de junio recibió una “resolución incompleta” por parte de la JNJ, ya que “no contaba con la firma de todos los integrantes” del organismo. Ante esta irregularidad, solicitó “el video y el acta de la sesión donde consten la deliberación y la votación de los miembros”.

“Hoy hemos recibido un oficio en el que se me conmina cumplir con la reposición de Benavides Vargas; o de lo contrario, recurrirían a la fuerza pública, a la policía. Hemos devuelto la documentación recordándole que lo requerido no está dentro de sus competencias y atribuciones”, manifestó.

Señaló además que, este mismo día, la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la Junta Nacional de Justicia que emita un pronunciamiento sobre los efectos de su decisión de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

“Y, al mismo tiempo, la Junta de Fiscales Supremos ha reafirmado mi legítima elección. Como se me ha afectado en mi cargo como fiscal de la Nación, estoy usando el derecho que me da la ley de oponerme a la Junta Nacional de Justicia y les he pedido que me citen a una audiencia con todo el pleno de dicha Junta Nacional de Justicia para que escuche mi posición”, agregó.