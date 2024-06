El Congreso podría ratificar hoy en segunda votación la “Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”, conocida como “Ley de Amnistía”.

Esta medida considera la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el Perú y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo cual podría beneficiar a terroristas, exdictadores y exfuncionarios investigados por asesinatos, torturas y otros delitos.

Para Delia Muñoz, exprocuradora Supranacional de Derechos Humanos, se trata de “una ley especial” que debido a su trascendencia ha generado enfrentamientos entre el Congreso y el Ministerio Público, además de reacciones de organismos internacionales.

¿Usted aprobaría esta ley?

Me reservo mi opinión porque es una ley bastante especial ya que la decisión está cruzada con obligaciones internacionales y criterios jurídicos. Yo creo que el debate será un debate de carácter jurisdiccional -no tanto jurídico- ante las cortes donde se presentarán reclamos como ha ocurrido ante la Corte Interamericana. Yo creo que recién se abre una discusión sobre la materia.

Los fiscales supremos emitieron un comunicado en el cual rechazan este proyecto de ley argumentando que quebranta la autonomía del Ministerio Público...

Los fiscales supremos pueden mostrar su rechazo a esta ley, pero la competencia de dictar normas de modificar la Constitución la mantiene el Congreso de la República; no hay ninguna norma que limite la facultad del Congreso para emitir cierta regulación. Nos puede gustar o disgustar lo que está planteando el Legislativo, pero es quien tiene la competencia.

Dicho comunicado hace un llamado a la ciudadanía y a las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia...

El Ministerio Público no puede hacer un llamado a la insurgencia o desobediencia. Si no están conformes con la norma pueden presentar consideraciones, pero un comunicado con el tono que han publicado invitando a la ciudadanía a que desobedezca ya son palabras mayores y genera situaciones de violencia mucho más grandes, eso sí me parece bastante delicado.

Algunos organismos internacionales también han sentado su posición en contra de esta “Ley de Amnistía”...

Al igual que las entidades peruanas, los organismos internacionales están ejerciendo su derecho al oponerse a la aprobación de esta ley, eso me parece legítimo porque es prerrogativa de cada uno.

¿Cómo quedaría el Perú ante estas entidades supranacionales en caso se apruebe esta ley?

En muchos casos a nivel de la Corte Interamericana se ha respetado los juzgamientos de lesa humanidad de la justicia peruana. En ese sentido la Corte es clara que el principio de legalidad debería regir.

¿Cuál es el trasfondo político de todo esto?

Es un tema que se viene discutiendo en el Perú más de 20 años desde que nos acogimos al Tratado de Roma esta polémica de la prescripción de los tipos de delitos y hasta cuándo se aplica es un tema que se ha venido desarrollando mucho en los tribunales y la salida ha sido que se considera lesa humanidad a todo aquel delito de esas características más allá de la fecha en el que se haya cometido, en consecuencia, no se admite la prescripción de los juzgamientos.

¿Qué casos emblemáticos están encausados en este proyecto de ley?

Los casos de Acomarca, El Frontón, Barrios Altos y La Cantuta que se aplicó para juzgar a los responsables criterios de lesa humanidad. El caso de Madre Mia nunca llegó a la Corte Interamericana.