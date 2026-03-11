Mientras el Ejecutivo revisa opciones para encabezar el Ministerio de Salud, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que el próximo titular del sector no pertenecerá a Alianza Para el Progreso (APP). La jefa del gabinete explicó que actualmente se analizan propuestas para cubrir el cargo.

Durante declaraciones a la prensa, Miralles señaló que el Gobierno evalúa perfiles técnicos con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones del sector Salud mientras se define al reemplazo.

La titular de la PCM también confirmó que el 10 de marzo el ministro de Salud, Luis Quiroz, presentó una carta de renuncia dirigida al despacho presidencial.

Según precisó, el documento fue remitido al presidente de la República y se encuentra en evaluación.