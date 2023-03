El comunicador y extrabajador del Congreso, Carlos Marina Puscan, denunció que la congresista de Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso) estaría involucrada, al igual que funcionarios de su confianza, en un cobro de cupos a personal del Legislativo.

Se sabe que Carlos Marina inició labores en el Congreso el 14 de febrero de 2022 como auxiliar de la Comisión de Protección a la Infancia, presidida por la legisladora Magaly Ruiz. El sueldo que recibía era de S/ 4200.

Sin embargo, para mantenerse en el cargo, Carlos Marina reveló que le pedían un “aporte voluntario” de 1500 soles como concepto de caja chica a fin de realizar actividades de ayuda.

“Pasó dos meses de los aportes que hacíamos, y hacemos una gran campaña en el Hospital Almenara para las personas con cáncer, y nos vuelven a pedir (en ese momento el trabajador empieza a dudar). El señor Jhonny Romero, el asesor principal de la congresista, es el encargado de cobrar los 1500 soles. Nos pedía que el aporte sea en efectivo y este se entregaba en un sobre cerrado, nos llamaba y decía que le lleváramos el sobre a un cuarto cerrado dentro del edificio del Parlamento”, comentó Carlos en declaraciones al dominical Punto Final.

Carlos agregó que el mismo Jhonny Romero le contó qué se hacía como ese dinero recaudado. “Me dijo concretamente, te voy a ser sincero, el dinero que están aportando es para el bolsillo de la congresista que está endeudada hasta el cuello”, agregó.

“Yo creo que este quiebre (su salida del congreso) se da a mi negativa de seguir contribuyendo al pago de un cupo valorizado de S/ 1500 como aporte mensual, uno o dos días después de recibir mi sueldo mensual”, denunció Puscan.

Según el programa periodístico, el 10 de febrero, Carlos Marina denunció a la parlamentaria a través de un oficio dirigido al entonces Oficial Mayor del Congreso, José Cevasco. El documento acabó en la Comisión de Ética, que también integra la congresista Magaly Ruiz.

Versión de Jhonny Romero

Al ser consultado por el dominical, Jhonny Romero negó haber recibido algún aporte. “No, no, no, en absoluto. Imposible, totalmente imposible”, dijo. Su versión fue que se trató de “una junta”.

Por su parte, el denunciante mostró capturas de pantalla de los depósitos que hizo a través de un aplicativo de banca móvil. También reveló chats comprometedores

