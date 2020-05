La empresa “Escuela Internacional de Posgrado”, de propiedad del congresista José Luna Morales (Podemos Perú), descontó el 10% del sueldo sus trabajadores sin aportar dicho monto a la AFP u ONP de sus trabajadores hace 8 meses, según dio a conocer “Punto Final”.

El referido reportaje mostró el testimonio de una extrabajadora de Luna, quien relató que ningún empleado de dicha empresa le ha contestado por su reclamo. Reveló, incluso, que la contadora de la “Escuela Internacional de Posgrado” la ha bloqueado para que no se comunique con ella por la retención del importe que debió abonarse a su fondo de AFP.

“Ufff, [esto nos pasó] a todos los que trabajábamos ahí, a las secretarias, asistentes, los docentes, todos. Nos han retenido [el dinero]. Ellos no nos hacen caso, no hacen caso para nada, primero que no contestan los teléfonos la secretaria, no contesta la contadora, nos bloqueó del WhatsApp, y cuando nos hemos intentado comunicar, simplemente no contestan”, relató la extrabajadora que prefirió mantener su identidad en reserva.

La misma versión tuvo Junior Alejandro Ramirez, un ciudadano venezolano con permiso para trabajar de manera legal en el país. El ingeniero informático optó por la ONP, sin embargo, el dinero que le correspondía no se depositó.

“Nunca se depositó el dinero a favor de nosotros en las instituciones correspondientes. Nunca supimos porque no teníamos acceso a esa información y no había pasado lo que está ocurriendo en la actualidad. Nosotros también tenemos derecho a la devolución de ese aporte porque nos lo descontaban”, sostuvo.

El informe comprobó que la empresa de Luna no cumplió con los pago y además mantiene una deuda coactiva con la Sunat por más de S/ 18 mil proveniente de los sueldos de sus empleados que nunca depositó al fondo de pensiones.

Cabe destacar que el legislador de Podemos Perú fue uno de los que impulsó la ley que faculta el retiro del 25% de la AFP y se mostró a favor de reformar todo el sistema de pensiones.

Al ser consultado al respecto, el parlamentario, quien declaró como suya dicha empresa en su hoja de vida como candidato, indicó que ya no es autoridad de la compañía pese a ser su fundador y accionista. Precisó que en los próximos días solucionará el problema de sus trabajadores que no recibieron aportes a sus fondos.

“Tendría que analizarlo, porque ya no estoy en la autoridad de la empresa hace dos o tres meses. Yo no soy gerente de esa empresa. Soy fundador sí, soy accionista de la empresa como muchas otras que mi grupo económico ha tenido durante este periodo”, señaló.

“Voy a revisar [lo sucedido con el pago a los fondos de los trabajadores] inmediatamente para poder solucionarlo. No debería tardar más del día lunes o martes. Habría que analizarlo para poder tenerlo claro el día lunes. Por supuesto se regularizará el día martes a más tardar”, manifestó.