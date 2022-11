El Ministerio de Justicia designó al cuestionado Javier León como asesor, luego de que semanas atrás renunciara a la Procuraduría a los pocos días de ser nombrado en ese puesto.

La resolución que oficializa su designación fue publicada este jueves en el diario oficial El Peruano y lleva la firma del titular del sector, Félix Chero.

El pasado 9 de octubre, León anunció su salida del cargo, apenas tres días después de ser nombrado, debido a las críticas generó su designación. En diálogo con la prensa, dijo que daba un paso al costado para proteger a su familia.

“He tomado la decisión de declinar del cargo, me da mucho pesar, esta es una institución nueva que no tiene mucha antigüedad y que merece todo el respaldo”, aseveró a la prensa el domingo 9 de octubre.

“Es un tema familiar, lo he conversado y se está generando demasiado problema, mi interés es fortalecer el sistema para que el abogado que va a juicio tenga todas las herramientas”, añadió.

Los cuestionamientos

El mismo día que anunció su renuncia, El Comercio informó que León fue investigado por la fiscalía como parte de un presunto fraude para favorecer al narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’.

Con relación a este tema, León dijo que jamás ha cometido un acto ilícito y que su separación del Colegio de Abogados se dio debido a que este ente había tenido un “criterio distinto” al del Poder Judicial, institución que ha resolvió que no había violado la ley según aseguró.