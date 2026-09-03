El Ministerio de Educación (Minedu) designó a Diana Carolina Gonzales Delgado, excongresista de Avanza País, directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

La decisión lleva la firma del ministro José Chang, cuestionado tras la polémica designación de la fujimorista Tania Ramírez en el directorio de la Derrama Magisterial, cargo al que renunció luego de las críticas por sus viajes coincidentes con Chang.

Gonzales es magíster en Administración de Negocios por la Florida Agricultural and Mechanical University y egresada de la maestría en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, según su hoja de vida de 2021 en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En su experiencia laboral figura como presidenta de la Federación Peruana de Voleibol (2017-2018), jefa de post venta en FAGA Motors (2019-2020) y asistente de aprendizaje a distancia de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2020-2021).

Sin embargo, su antecesor Enrique Chon tuvo una trayectoria más amplia. Fue director ejecutivo del Minsa (2025) y del Fondo de Capacitación Laboral (2019), así como jefe de oficina en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Desde octubre de 2021, once funcionarios han sido designados como directores del Pronabec.

La duración de las gestiones ha sido variable. Por ejemplo, la politóloga Alexandra Ames tuvo la gestión más extensa, con 514 días al frente del programa.

En contraste, Rafael Basurto permaneció apenas 16 días en el cargo, convirtiéndose en el director con la gestión más breve en este año.

Personal del Pronabec apoyará a los jóvenes a inscribirse al Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026. Foto: Pronabec

Análisis

La gerenta general del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Karina Morales, explicó a Correo que los cambios en la conducción del Pronabec pueden dilatar decisiones clave.

“Las bases de concursos públicos, que son estas reglas de juego que dicen cuántas vacantes se dan, qué condiciones, qué se debe evaluar a los estudiantes, se han retrasado en el último año”, recordó.

La especialista advirtió que esto afecta el inicio de clases de los beneficiarios. “Por ejemplo, muchos estudiantes no tenían la confirmación de la beca pese a que ya había empezado el ciclo académico. Eso los ha perjudicado un montón”, afirmó.

Para Morales, el principal desafío de la nueva directora será que su designación no ponga en riesgo a sus becarios.

“Lo que tiene que pasar es que operativamente, estos cambios de directores, no terminen perjudicando a los estudiantes, que son quienes tienen que tener reglas claras, información en el momento adecuado y menos incertidumbre”, enfatizó.

Dado que, según Morales, la alta rotación también incide en las decisiones presupuestales que adopta cada gestión.

“Un director ejecutivo llega y decide sobre el presupuesto que tiene, desfinanciando algunas becas, financiando otras, que es lo que ha pasado con Beca Bicentenario, que al final no se financió”, indicó.

Además, la experta agregó que los cambios de dirección tienden a interrumpir las medidas de largo plazo.

“Las reformas, si se pasan de mano en mano, no se entienden y al final se implementa cualquier cosa o no se implementa nada”, opinó.