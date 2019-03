Dictan medidas de protección para periodista que denunció a Yonhy Lescano por acoso sexual

Síguenos en Facebook

El 21°Juzgado de Familia de Lima del Poder Judicial dictó hoy medidas de protección a favor de la periodista que denunció a legislador Yonhy Lescano por acoso sexual, reveló la Defensoría del Pueblo esta mañana.

El parlamentario tiene prohibido revelar la identidad de la comunicadora y dirigirse a ella en términos humillantes, pues caerá en "desobediencia y resistencia a autoridad", asegura la Defensoría.

Además los medios de comunicación no podrán revelar imágenes de la presunta víctima o revelar su identidad.

Foto: Twitter

Recordemos que la periodista que acusó al parlamentario brindó una entrevista a Cuarto Poder, donde contó lo que sucedió con el integrante de Acción Popular y los motivos que la llevaron a entablar una denuncia contra él.

"Sentía que no podía seguir callando algo que me venía lastimando, he sentido miedo y continúo sintiendo miedo. Se quiere hacer ver a la víctima como culpable", indicó la comunicadora cuya identidad se mantiene en reserva.

Señaló, que la única relación que existió con el parlamentario fue la de "periodista a fuente". "Un periodista siempre está en busca de la noticia y esa fue la única finalidad", agregó.