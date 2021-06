El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Diethell Columbus, consideró que no prosperará la moción de censura presentada contra la Mesa Directiva del Congreso de la República, que se verá en el pleno convocado para este miércoles 30 de junio.

Según explicó el legislador, pese a que este tema no se ha discutido en su agrupación legislativa, no se tienen los votos necesarios para aprobar la iniciativa contra la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, y los vicepresidentes, Luis Roel Alva y Matilde Fernández.

“El tema de la censura a la Mesa Directiva no lo hemos discutido como bancada, pero yo sí te puedo ir anticipando de que no van a haber los votos de mis colegas que han querido impulsar esta moción de censura contra la Mesa Directiva, no va a prosperar”, aseguró en diálogo con Canal N.

Diethell Columbus: “No va a prosperar” la moción de vacancia contra la Mesa Directiva

La moción argumenta que la gestión de Mirtha Vásquez “no cumple con la defensa del fuero parlamentario, afectando el equilibrio de poderes”.

Los legisladores Kenyon Durand (Acción Popular), Carlos Mesía (Fuerza Popular), César Gonzales Tuanama (Descentralización Democrática) y Perci Rivas Ocejo (Alianza para el Progreso) tomaron como referencia la denuncia del presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez (Alianza para el Progreso), quien acusó al mandatario Francisco Sagasti de convocarlo para frustrar el debate de las reformas constitucionales, “afectando el fuero parlamentario”.

Al respecto, Diethell Columbus consideró que si esta moción se hubiera debatido el mismo día que fue presentada, “sí hubieran logrado los votos”.

“Si la moción de censura se hubiera debatido el mismo día que se interpuso, yo creo que los que impulsaron esta censura sí hubieran logrado los votos y creo que la Mesa Directiva era consciente que habían los votos para censurarla”, detalló.

“Es por eso que la Mesa Directiva decidió patear el tema dos semanas para lograr un poco de oxígeno para poder convencer a los colegas de que no sería bueno censurarlos, creo que han hecho un buen trabajo porque puedo anticipar que mañana no van a tener los votos los que impulsaron la moción de censura”, añadió.