Difunden nuevos audios de exjuez Walter Ríos coordinando designación a amigos de su esposa

El expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos, quien cuando gozaba de ese cargo le aseguró a su esposa Maritza Sánchez Liza que la ascendería a "jefa nacional", ahora protagoniza nuevos audios en los que coordinó con su esposa para favorecer con puestos a los amigos de Sánchez Liza.

El Diario El Comercio dio cuenta de los nuevos audios en los que Walter Ríos y su cónyuge coordinan vía telefónica para designar a un "amigo" de su pareja.

"Pero ¿por qué eres así, tan tosca conmigo ...¿Por qué, no entiendo? Por qué eres así, estoy haciendo cosas por ti. Tú crees que es fácil. Tengo que llamar a una, a otro. No es fácil. Ya mándame por favor, no quiero pelear contigo, otra vez", refiere Walter Ríos a su esposa que al parecer estaba enojada porque la "ayuda" a su amigo Cristhian Marino Leon Alva no avanzaba.

Transcripción de audio entre Walter Ríos y Maritza Sánchez

(16 de mayo del 2018 a las 20:41 horas)

Maritza Sánchez: ¿Aló?

Walter Ríos: Mari, escúchame. Espérate. Mira, más vale ser claro. Yo sé que soy incisivo, jodido, todo. Perspicaz, fastidioso, pero ¿tú por qué me contestas así? No entiendo

MS: Es que ya, la otra vez, me diste ese modelo igualito, le he dicho que no

WR: No, pero por qué eres así, tan tosca conmigo ¿ah? ¿Por qué, dime? ¿Por qué, no entiendo, no te entiendo?

MS: Es que tú ya me dijiste que no, que después se vea la entrevista

WR: Por qué eres así, estoy haciendo cosas por ti. Tú crees que es fácil. Tengo que llamar a una, a otro. No es fácil. Ya mándame por favor, no quiero pelear contigo, otra vez. ¿Ya?

MS: Ya, ya.

WR: Chau.

En otro de los audios que informa El Comercio, Ríos y su pareja coordinan la manera en que conversarán con la persona que los apoyará con la calificación de la hoja de vida del amigo de Maritza Sánchez Liza.

Walter Ríos y Maritza Sánchez

(16 de mayo del 2018 a las 20:49 horas)

Maritza Sánchez: Walter

Walter Ríos: Mira, yo lo voy a llamar ahorita

MS: Ya.

WR: Él es el hombre. Le voy a decir que ‘de tal teléfono te van a mandar un WhatsApp con el dato de unos amigos… de un amigo pa’ que lo apoyes’. Él está calificando los papeles. ¿Ya?

MS: Ya.

WR: Qué es lo que pasa, te explico. Hoy día han calificado el currículum. Mañana sale la relación de los que han cumplido los requisitos mínimos. ¿Ya? Mañana

MS: Ya

WR: Entonces, si este chico ha cumplido los requisitos mínimos mañana va a salir en la relación, pero mañana mismo sale la relación de los que han aprobado el curricular; y allí viene el apoyo ¿Ta bien?

MS: Ah, ya, ya

WR: Por eso, mándale, pero tipéalo ¿ya?

MS: Ya, yo le voy a tipear

WR: Yo le voy a decir, ‘de un número tal te va a enviar. Apóyalo por favor, él es amigo. Ya tú lo conoces’ ¿Ya?

MS: Ya, ya, ya, yo lo voy a…

WR: ¿Ya?

MS: Le mando

WR: Ya. Tipéalo, tipéalo, no se nota nada.

MS: Ah, ya , ya.

WR: Pa’ un ciego como yo, no, no ¿Ya? Ya

MS: Ya, ya

WR: Ya, chau, chau

León Alva fue designado por Ríos Montalvo como Fedatario Titular de la Corte Superior del Callao el 4 de julio del 2018, cuya resolución fue suscrita por Walter Ríos.

Cristhian Leon Alva y Walter Ríos

(16 de mayo del 2018 a las 20: 51 horas)

Cristhian León: Aló doctor, buenas noches

Walter Río: Hola hermano, cómo estás Cristhian. Qué gusto saludarte

C: Dígame…

WR: Hermano de mi corazón, mira; de un teléfono que termina en 7704

C: …ya

WR: que es una persona muy cercana a mí

C: … ya.

WR: Te van a mandar unos datos para lo que tú estás viendo

C: Ya.

WR: Ya, hazme un favor hermanito, que apruebe esa vaina. ¿Ya?

C: Ya.

WR: Los papeles

C: Ya doctor. Nos se preocupe

WR: Ya cholito. Te agradezco hermano.

C: Ya.

WR: En cinco o diez minutos ¿Ya? 7704

C: Listo…

WR: ¿Ya?

C: Listo doctor, no hay ningún problema

WR: Ya, gracias hermano

C: Ya, hasta luego