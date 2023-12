El proceso judicial en contra del congresista por Arequipa, Edwin Martínez, por el presunto delito de lavado de activos debido a un desbalance patrimonial de más de 700 mil soles, durante su gestión como alcalde del distrito de Mariano Melgar, sufre una nueva dilación y ahora se extenderá hasta el 2024.

Por cuarta vez, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa reprogramó la audiencia de control de acusación, paso del proceso que es previo al juicio oral, y fijó dos nuevas fechas para el 2024: el 12 de enero a las 10:00 horas y el 19 de enero a las 10:00 horas.

La primera audiencia de control de acusación en el caso de Martínez se fijó el 7 de junio de este año, para después reprogramarse para el 19 de julio. Dicho día se aplazó nuevamente para el 6 de octubre y después para el 8 de noviembre. En esta última fecha, el juez Óscar Quilluya Puma resolvió declarar fundada en parte las observaciones realizadas por las defensas en el proceso.

Como se conoce, además del parlamentario, otras personas están involucradas en el proceso judicial como son su expareja Sila Mogrovejo, Katerin Xespe y David Roy Cáceres Hurtado. El Ministerio Público ya expuso en su acusación que la pena solicitada para Martínez son 11 años de prisión.

En su resolución, el juez Quilluya dispuso la devolución de la acusación a la Fiscalía por varias observaciones. El magistrado pidió que se haga seis precisiones y/o correcciones. Primero, el magistrado pidió distinguir las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores en relación con cada acusado; después, precisar la contratación o alquiler del vehículo (bien involucrado) qué entidad ha efectuado la contratación y tercero, fundamentar porque considera o no responsabilidad restringida a la investigada Sila Martínez Mogrovejo.

Así también, pidió precisar el periodo de construcción de una vivienda en Socabaya (bien involucrado); quinto, la relación de Katerin Xespe con el delito de lavado de activos e indicar la conducta del congresista investigado respecto a investigaciones fiscales y más.

Si bien la acusación fue devuelta al Ministerio Público por el plazo de 5 días, para efectuar las precisiones solicitadas; la Fiscalía solicitó reconsideración del tiempo otorgado debido a la complejidad del proceso.

Así las cosas, al juez de investigación preparatoria le ha tomado más de medio año hacer la revisión de la acusación fiscal contra el congresista de la República.

Dada las observaciones hechas al requerimiento fiscal, su decisión sigue estando en la incertidumbre.

Con la última audiencia, fijada para el 19 de enero del próximo año, el magistrado deberá resolver inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo del caso se otorgue 48 horas, que son improrrogables. Tras ello, la decisión simplemente se notificará a las partes. La decisión del juez puede ser el sobreseimiento de la acusación fiscal o admitirla y dictar el auto de enjuiciamiento. Solo en el último caso, Edwin Martínez pasaría al banquillo de los acusados en un juicio oral.

Cabe resaltar que, en este caso, el parlamentario tampoco puede acogerse a la ley (Soto) N° 31751, la cual hace prescribir los procesos penales, no solo porque no se aplicaría; sino también debido a que la Corte Suprema resolvió hace dos semanas, que es desproporcionada y jueces no deben aplicarla.