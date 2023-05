La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió al presidente de México, Manuel López Obrador, quien-por la mañana- señaló que el Perú es “mucho pueblo” para tan poco Gobierno en relación a la gestión de la mandataria.

LEE TAMBIÉN: Fiscalía cita a Dina Boluarte para declarar por muertes durante protestas

“Respecto de las palabras del señor López allá en México y haciendo un poco de retórica, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia del pueblo mexicano”, respondió la jefa de Estado.

En una conferencia de prensa, el mandatario mexicano dijo que podría entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Chile pese a que le corresponde al Perú. Su argumento fue que Boluarte “está usurpando la presidencia”.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Sencillamente se queda en pausa (...) le voy a mandar una carta al presidente Boric diciendo, para que no nos sigan echando la culpa a nosotros los politiqueros del Perú”, sostuvo.

Por su otro lado, Boluarte respondió por la citación que tiene en el Ministerio Público, para responder por la muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno, y dio a entender que se ha reprogramado ya que coincide con el simulacro de sismo que se realiza cada año en el país. Sin embargo, dijo que dará la cara ante el Ministerio Público.

“Voy a contestar cada una de las preguntas, no me voy a coger a ese derecho a quedarme al silencio, creo que la primera persona que quiere saber la verdad, sobre que pasó con los fallecidos en esa marcha de protestas violentas, es Dina Boluarte. Voy a acudir y contestar”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR