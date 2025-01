La presidenta Dina Boluarte aclaró que la cirugía a la que se sometió recientemente fue para tratar una rinitis crónica diagnosticada en 2011 y no con fines estéticos. Según declaró, este procedimiento fue estrictamente médico y necesario para su bienestar, información que ya fue remitida a la Fiscalía como parte de la investigación en curso.

“La presidenta no teme a nada. No tengo rabo de paja ni tengo porqué someterme a chantajes de alguien. Me dicen: ‘Te estamos encontrando algo, y lo vamos a sacar en la prensa’. Y yo les digo: ‘Sáquenlo todo en la prensa. Que no tengo nada porqué temer’”, expresó Boluarte, rechazando las versiones que apuntaban a una cirugía plástica, las cuales han sido objeto de investigaciones periodísticas y tesis fiscales.

“Vengo sufriendo años de rinitis crónica, desde el 2011 en adelante. Y ahí está, en la historia clínica que he dejado a la Fiscal de la Nación. Lo que no sabe y se lo he dicho a la Fiscal, es que mi responsabilidad de no dejar un instante un trabajo como Presidenta, tuve que internarme en las horas nocturnas del 28 de junio, utilizando las horas de mi sueño, como cualquier mortal“, dijo con énfasis Boluarte.

Confirma asistencia a Fiscalía por el caso ‘Cofre’

En otro momento, Dina Boluarte ratificó su compromiso de acudir a rendir su declaración ante la Fiscalía por el caso ‘Cofre’, cuya diligencia fue reprogramada para este miércoles 29 de enero, tras ser suspendida el pasado 15 de enero.

“Como toda ciudadana, responsable y respetuosa, voy a ir a la Fiscalía tantas veces me citen. El que nada tiene, nada teme. Y esta presidenta no tiene nada y a nada le teme”, señaló.

Boluarte enfatizó su disposición para colaborar con la justicia, afirmando que no tiene nada que ocultar. “La verdad es una. Esta presidenta no miente. Puedo tener errores como cualquier ciudadano, pero no soy mentirosa ni corrupta”, puntualizó.

